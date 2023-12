Die besten Teams der Bundesliga unter sich

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zu zwei absoluten Topspielen. Der Fünfte Dortmund hat den Vierten Leipzig zu Gast, am Sonntag spielt der Dritte Stuttgart gegen Tabellenführer Leverkusen.

Die erste Hälfte der Saison neigt sich dem Ende entgegen, und noch immer keine Niederlage! Das ist in der Fußball-Bundesliga in dieser Spielzeit nur zwei Mannschaften gelungen. Ganz oben in der Tabelle stehen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München. An diesem Wochenende könnte es richtig spannend werden. Denn am 14. Spieltag treffen gleich mehrere Top-Teams aufeinander.

Am Samstag spielen Borussia Dortmund (5.) und RB Leipzig (4.) gegeneinander. Beide würden in der Tabelle gerne noch ein Stückchen weiter oben stehen. Vor allem soll der Rückstand auf die ersten Plätze nicht zu groß werden. Der FC Bayern (2.) spielt ebenfalls am Samstag bei Eintracht Frankfurt (7.).

Einen Tag später stehen sich der VfB Stuttgart (3.) und Bayer Leverkusen (1.) gegenüber. Ob die Stuttgarter es schaffen, Leverkusen die erste Niederlage beizubringen? Das wird auch von den beiden Stuttgarter Top-Stürmern abhängen: Serhou Guirassy und Deniz Undav haben in dieser Saison zusammengerechnet 24 Tore geschossen.