Die besten Sport-Dokus auf Netflix, Amazon und Co.

Kameras filmen alles auf dem Platz und der Strecke, aber geben auch Einblicke hinter die Kulissen. Auf allen Plattformen gibt es spannende Dokumentationen über die Sportwelt. Ein Einblick in die besten Sport-Dokus...

Drive to survive

Seit 2019 bietet die "Netflix"-Produktion durch Interviews mit Fahrern, Teamchefs und Eignern sowie Aufnahmen des Boxenfunks einen Einblick hinter die Kulissen der Formel 1. Die bisherigen fünf Staffeln decken detailreich die Weltmeisterschaften 2018 bis 2022 ab. "Netflix" bestätigte die Produktion einer sechsten Staffel.

Ikarus

Die Dokumentation über den Selbstversuches des Produzenten und Amateur-Radsportler Bryan Vogel, der mithilfe des russischen Whistleblowers und Dopingexperten Grigori Rodtschenkow Radrennen gewinnen möchte und dabei selbst in einen internationalen Skandal hinein gerät, beleuchtet die Hintergründe und Systematik von Doping. Die zweistündige Dokumentation ist auf "Netflix" zu sehen und erhielt 2018 den Oscar als bester Dokumentarfilm.

The Last Dance

Die Chicago Bulls der 1990er Jahre um Michael Jordan gelten als eines der besten Basketball-Teams der Geschichte. Die 2019 erschienene Mini-Serie auf "Netflix" beleuchtet exklusiv die Saison 1997/98 und zeigt bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen. In der Doku kommen unter anderem die Stars Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, Phil Jackson und Michael Jordan selbst zu Wort.

Quarterback

Die Serie führt den Zuschauer durch die NFL-Saison 2022/23 und begleitet die Quarterbacks Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota. Mit dem Einblick ins Sportliche und Private zeigt die Dokumentation wie die drei Stars mit dem Druck ihrer Position und aus der Öffentlichkeit umgehen. Die acht Episoden lange Doku ist auf Netflix zu sehen.

All or nothing

In der Dokumentationsreihe "All or nothing" des Streaminganbieters "Amazon Prime" erhalten die Zuschauer spannende Einblick in die Saisons zahlreicher Mannschaften. Abseits des Fußballs ist der Streamingdienst ebenfalls breit aufgestellt, so wurden "Amazon Prime" schon von den NFL-Teams Philadelphia Eagels, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, Carolina Panthers und die Michigan Wolverins die Türen geöffnet. Außerdem könnten die Zuschauer auch über Einblicke in die Saison des NHL-Teams Toronto Maple Leafs und der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft freuen.

Projekt Gold - Eine deutsche Handball-WM

Nachdem das "Sommermärchen" über die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ein Erfolg war, ließen auch die deutschen Handballer Kamera Teams zur Heim-WM 2007 in die Kabine. Die Doku, die es zurzeit nur käuflich bei "Amazon Prime" erhältlich ist, begleitet die DHB-Auswahl von Bundestrainer Heiner Brand, die als Außenseiter ins Turnier startete, auf dem Weg zum Titel.

I Want To Run - Das härteste Rennen der Welt

Regisseur Achim Michael Hasenbeerg begleitet acht Extremläufer beim Transeuropalauf. Der Etappen-Ultramarathon startet in Italien und endet nach 4.500 Kilometern am Nordkap. Die 2011 erschienene Dokumentation ist im "Amazon Prime"-Abo enthalten.

Klitschko - Der spannende Weg der Box-Brüder Wladimir und Vitali

Die Klitschko-Dokumentation von 2011 gibt einen faszinierenden Einblick in das Leben der ukrainischen Boxbrüder Wladimir und Vitali Klitschko. Der Film beleuchtet ihre Herkunft, Kindheit und beeindruckende Karrieren im Schwergewichtsboxen. Dabei wird auch ihre enge familiäre Bindung und die Opfer, die sie für ihren Erfolg bringen mussten, thematisiert. Die knapp zweistündige Doku kann in der ZDF-Mediathek freizugänglich angesehen werden.

Being Jan Ullrich

Durch den Sieg bei der Tour de France wurde Jan Ullrich 1997 zu einem Weltstar, danach folgte mit Dopingvorwürfen begleitet der Absturz des Radprofis. In der fünfteiligen Serie wird Ullrichs Leben von der ARD beleuchtet.

Pathbreaking

Die deutschen Tennisspielerinnen hängen der Weltspitze hinterher. Die entstandene Lücke wollen die Barbara Rittner und die Porsche-Nachwuchsteams schließen. DAZN berichtet in der vier Folgen dauernden Doku über den Werdegang junger Tennistalente.