Die besten Länderspiel-Torschützen Europas im Jahr 2023

5. Niclas Füllkrug (Deutschland, 7 Tore)

Einer der wenigen Gewinner dieses Länderspieljahres in Deutschland. Bis zum 0:2 in Wien traf der 30-Jährige in jedem Länderspiel, in dem er in der Startelf stand. Für seine ersten zehn Tore brauchte "Lücke" nur zwölf Länderspiele - selbst in Deutschland schafften das nur vier Stürmer noch schneller. IMAGO/Uwe Kraft