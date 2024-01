Die besten Hinrunden-Zweiten - und wo sie am Ende standen

Der FC Bayern München, seit elf Jahren Dauermeister, steht nach der Hinrunde "nur" auf Platz zwei. Als bester Hinrunden-Zweiter, den die Bundesliga bisher gesehen hat. Statistisch gesehen kein sonderlich gutes Omen.

In Lauerstellung - mit unterschiedlichem Ausgang: Matthias Sammer, Harry Kane und Karl-Heinz Rummenigge (v. li.). imago images (3)

Bayern vor Bayern vor Bayern. Wenn man eine Tabelle der besten Zweitplatzierten einer Bundesliga-Hinrunde erstellen würde, alle Spielzeiten seit 1963/64 auf die Drei-Punkte-Regel umgerechnet, käme das an der Spitze dabei heraus.

Ganz oben stehen die Münchner in der laufenden Saison, auch wenn sie ihre Hinrunde eigentlich erst im Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vervollständigen. Aktuell stehen sie nach genau 17 von 34 absolvierten Spielen mit 41 Punkten da - so gut wie noch nie ein erster Verfolger zu diesem Zeitpunkt.

Obwohl es in München seit dem 0:1 im Heimspiel gegen Bremen, vor allem wegen der Art und Weise, mal wieder etwas kriselt, schließlich rangiert man hinter Bayer 04 Leverkusen (18 Spiele, 48 Punkte) lediglich auf Platz zwei, schoss kein Hinrunden-Zweiter je mehr Tore (52), sammelte keiner je mehr Siege (13) als der FCB in der Saison 2023/24.

Schon im Aufstiegsjahr ging Bayern die Puste aus

Ob eine derart starke Hinrunde, auch wenn sie im Schatten der Leverkusener steht, am Ende reicht? Tatsächlich wären die aktuellen Bayern von den zehn besten aller Hinrunden-Zweiten erst die dritte Mannschaft, die am Ende der entsprechenden Saison noch die Schale holt.

1980/81, nach dem abgelösten Münchner Hinrunden-Rekord, stand der FCB mit umgerechnet 39 Punkten zwei Zähler hinter dem Hamburger SV (41) - am Ende aber mit 75 zu 70 vorne. 2001/02 gelang es dem BVB, zur Halbzeit einen Punkt hinter Leverkusen, nach dem 34. Spieltag einen Zähler vor der Werkself zu stehen. Ansonsten aber blieb der große Jubel für die Hinrunden-Zweiten aus - 1987/88 (am Ende Zweiter), 1995/96 (am Ende Zweiter) und als Aufsteiger 1965/66 (am Ende Dritter) sogar für den FC Bayern München.