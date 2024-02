Die besten Fußballer im American Football

Bobby Howfield (NFL, 1968-74)

Watford und Fulham waren zwei der Klubs von Bobby Howfield, bevor er 1965 sein Glück beim US-Soccer versuchte. Sein Abstecher zu den New York Americans war ein kurzer, 1968 kam er wieder, um zu bleiben. Bis 1974 spielte er bei den Denver Broncos und New York Jets, in den früheren 90ern versuchte sich auch sein Sohn Ian in der NFL. IMAGO/USA TODAY Network