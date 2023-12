Die besten Fußball-Dokus auf Netflix, Amazon und Co.

Mittlerweile ist die Kamera in der Kabine eines Fußball-Klubs Gang und Gäbe. Auf allen Plattformen gibt es spannende Einblicke in die Fußballwelt. Ein Einblick in die besten Fußball-Dokus...

Underground of Berlin

Im Dezember 2021 brachte die Streaming-Plattform DAZN eine Doku-Serie mit dem Fokus auf die Berliner Brennpunkte heraus. Dabei stehen die Protagonisten Änis Ben-Hatira, Chinedu Ede, Kevin-Prince Boateng, Ashkan Dejagah und Patrick Ebert im Fokus. Sie alle sind in den 90er Jahren in einem schwierigen Umfeld aufgewachsen, wurden durch ihre Liebe zum Fußball vereint - und schließlich allesamt Fußball-Profis. Insgesamt hat die Serie drei Staffeln.

Neymar: Das vollkommene Chaos

Früh war klar, dass Neymar ein Weltstar werden würde. Doch kaum ein anderer Fußballer hat so polarisiert wie der Brasilianer, der seit vielen Jahren ein Leben zwischen Anerkennung und Missbilligung führt. Ein Leben zwischen Verletzungen, Schwalben, tragischen Niederlagen und großen Erfolgen. Die dreiteilige Mini-Serie auf "Netflix" beleuchtet den gesamten Lebensweg des brasilianischen Superstars.

Maradona: Rebell, Held, Gott

Jeder Fußballfan, ob jung oder alt, kennt die "Hand Gottes" und den kleinen Dribbelkönig, dem sie gehörte: Diego Armando Maradona war ein argentinischer Wirbelwind, der die Fußballwelt mit seinem Können verzauberte. Doch der Argentinier hatte auch viele Schattenseiten, sein erfolgreiches Leben wurde auch immer wieder von Skandalen erschüttert. Die Dokumentation auf "AmazonPrime" erzählt die Geschichte des größten argentinischen Fußballers, der 2020 verstarb.

Antoine Griezmann: Eine Legende wird geboren

In jungen Jahren zeigte Antoine Griezmann bereits gute Ansätze, wurde wegen seines schmächtigen Körpers und seiner fehlenden Größe aber unterschätzt und drohte so, den richtigen Weg zum Profifußballer zu verpassen. Doch er schaffte es mit Fleiß und Arbeit, seine Kritiker von seinem Talent zu überzeugen und wurde schließlich zum französischen Nationalspieler. Die Dokumentation auf "Netflix" zeichnet anhand von Archivmaterial und Interviews den steinigen Weg bis hin zum Fußballprofi nach.

Tom meets Zizou: Kein Sommermärchen

Normalerweise werden Dokumentationen allen voran über Weltstars gemacht. 2011 aber wurde eine Dokumentation über Thomas Broich veröffentlicht, der als verheißungsvolles Talent in den Profifußball kam, sich ganz oben aber nie so richtig durchsetzen konnte. Broich analysiert in der Dokumentation bei "Amazon Prime" seine eigene Karriere und seine Entscheidungen sehr kritisch und gibt interessante Einblicke in die Welt des Profifußballers - in der Scheitern eine große Rolle spielt.

Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende

2019 beendete Bastian Schweinsteiger seine Karriere, bereits ein Jahr später kam die Dokumentation über seine Fußballer-Karriere heraus. Emotional und spannend zeigt dieser Film den Menschen hinter dem Weltstar, der 2014 im Finale von Rio der unvergessliche Held für Deutschland wurde und den Weltmeistertitel holte. Zu sehen ist diese rund zweistündige Dokumentation auf "AmazonPrime".

Being Mario Götze

Apropos 2014, in diesem Jahr wurde ein weiteres Spieler zu einer deutschen Legende: Mario Götze, der das Siegtor im Finale schoss, wurde mit gerade einmal 22 Jahren zum gefeierten Helden. Seitdem erlebt der Nationalspieler allerdings eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die Erwartungen wurden immer höher und er diesen nicht mehr unbedingt gerecht. Die vierteilige Doku-Serie von DAZN begleitet Götze in den Jahren 2017 und 2018 über sieben Monate hinweg auf seinem Weg zurück zu alter Stärke.

Deutschland. Ein Sommermärchen

Unvergessen für alle Fußball-Fans in Deutschland ist die Heim-Weltmeisterschaft 2006. Dieser Film begleitet die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur und während der WM 2006 bis zum Spiel um Platz drei in Stuttgart. Die WM 2006 wird in Deutschland mittlerweile auch im Alltag als "Sommermärchen" bezeichnet, der Film feierte sogar große Erfolge in den deutschen Kinos. Aktuell ist er nur käuflich auf "Amazon" zu erwerben.

Born for this - mehr als Fußball

Die Dokumenations-Reihe beleuchtet die deutsche Nationalmannschaft der Frauen zwischen dem Höhenflug nach der Europameisterschaft und dem bitteren Ausscheiden in der Vorrunde der Weltmeisterschaft. Die zweite Staffel, abrufbar in der ZDF-Mediathek, gibt tiefe Einblicke in das Innenleben der deutschen Nationalmannschaft der Frauen.

Schwarze Adler

In diesem Film sprechen Fußballprofis aus mehreren Generationen über Rassismus im Fußball und in der deutschen Gesellschaft. Dabei greift der Film auf Archivmaterial und beeindruckende Interviews mit betroffenen Spielern zurück und lässt unter anderem schwarze Spielerinnen und Spieler der deutschen Nationalmannschaft ihre persönlichen Geschichten erzählen. Zu sehen ist der Film unter anderem in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung.

Sunderland 'Til I Die

Diese sehr erfolgreiche Doku-Serie über den englischen Fußballverein AFC Sunderland begleitet den Verein in der Saison 2017/18 und darüber hinaus und gibt emotionale Einblicke in das Innenleben der Kabine, die trotz des Abstiegs in die Zweitklassigkeit versucht, zusammenzuhalten. Allen voran der große Rückhalt der Fans wird deutlich. Mittlerweile gibt es zwei Staffeln der Serie, die auf "Netflix" zu finden ist.

24/7 FC

Diverse Mannschaften aus allen Ligen haben mittlerweile eigene Dokumentationen über sich, so auch der 1. FC Köln. Er nahm sich den AFC Sunderland als Vorbild und gab ab der Spielzeit 2019/20 tiefe Einblicke. Das Besondere: Die Episoden werden nur leicht zeitverzögert noch während der Saison veröffentlicht und lassen die Fans eng am Geschehen in der Kabine und rund um den Effzeh teilhaben. Über die eigenen Vereinskanäle wird die Serie mittlerweile in der fünften Staffel ausgestrahlt, seit der Saison 2023/24 allerdings mit einschneidenden Veränderungen.

FC Bayern: Behind The Legend

Zum ersten Mal überhaupt hat der FC Bayern München 2021 den Medien einen exklusiven Einblick in die Kabine und Hinter die Kulissen gewährt. In sechs Folgen bei "AmazonPrime" begleitet die Doku die turbulente Saison nach dem Champions-League-Triumph.

All or Nothing

Die Serienreihe "All or Nothing" ist eine Marke für Sportdokumentationsserien von "AmazonPrime" und hat in den vergangenen Jahren bereits jede Menge spannende Fußballvereine unter die Lupe genommen. Unter anderem begleitete die Serie bereits Manchester City (2018), Tottenham Hotspur (2020) oder den FC Arsenal (2022). Zuletzt bekam in Deutschland die Staffel zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar viel Aufmerksamkeit.

Welcome to Wrexham

In jüngster Vergangenheit sorgte der drittälteste Profi-Fußballverein der Welt, der AFC Wrexham, immer wieder für Furore. Der Grund: Rob McElhenney und Ryan Reynolds besitzen und leiten den walisischen Klub und wollen ihn so weit wie möglich im britischen Profi-Fußball nach oben bringen. Die Doku-Serie, die auf "DisneyPlus" verfügbar ist, verfolgt den Crashkurs, den die beiden neuen Vereinsbesitzer absolvieren müssen und zeigt auch die Schicksale der Mannschaft und der Stadt auf, die mit dem Neuaufbau des Klubs verbunden sind.