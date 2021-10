Die beste Günstig-Mannschaft für den 7. Bundesliga-Spieltag

Bei Matchday, dem Live-Manager vom kicker, könnt Ihr an jedem Spieltag eine neue Mannschaft aufstellen. Vor dem 7. Spieltag empfehlen wir euch hier Profis, die günstig und gut zugleich sind.

"15 unter 4" ist die Zauberformel. 15 Spieler (elf für die Startaufstellung, vier für die Bank), die zusammen nicht mehr als 4 Millionen Euro kosten dürfen - das ist für die Matchday-Gründer Mike und Christian jede Woche die Herausforderung. In ihrem Podcast präsentieren die beiden vor jedem Spieltag die günstigste Top-Mannschaft für den Live-Manager vom kicker. Mit so wenig Geldeinsatz wie möglich sollen sich die Manager die maximalen Punkte (und damit Geld-Belohnungen) sichern.

Am 7. Spieltag finden sich in der Startelf gleich drei Kölner. Der Effzeh ist unter Trainer Steffen Baumgart eine der Überraschungen der Liga. Und viele Kölner Profis sind auch noch erschwinglich. Vor allem Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri (335.000 Euro pro Einsatz) sollte für viele Punkte sorgen. Der Tunesier spielt eine starke Saison, im Heimspiel gegen Greuther Fürth könnte Skhiri nach seinem Treffer beim 1:1 in Frankfurt nachlegen.

Ebenfalls stark vertreten: der SC Freiburg. Drei Schützlinge von Coach Christian Streich finden sich in der ersten Elf der "15 unter 4", darunter Nico Schlotterbeck. Der 21-Jährige ist nach einjähriger Leihe bei Union Berlin zurück beim SCF und zählt zu den punktbesten Verteidigern der Liga bei Matchday, seine kicker-Durchschnittsnote von 2,50 belegt seine guten Leistungen. Freiburg reist zur angeschlagenen Hertha aus Berlin - wir gehen davon aus, dass Schlotterbeck in der Hauptstadt genug Gelegenheiten bekommt, sich auszuzeichnen. Sein Preis von gerade mal 111.000 Euro pro Einsatz macht ihn zum vielleicht günstigsten Top-Abwehrspieler der Liga.

Wirtz darf in keinem Kader fehlen

Das Preis-Leistungsverhältnis bei Florian Wirtz sucht sogar seinesgleichen. Beim 1:0-Sieg gegen Mainz 05 traf der Mittelfeldmann zum vierten Mal (in den letzten fünf Spielen), es war bereits die achte Torbeteiligung für Wirtz. Der 18-Jährige wurde in diesem Spiel zudem zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte mit zehn Toren. Der Bayer-Profi kostet lediglich 287.000 Euro pro Einsatz und sollte am kommenden Bundesliga-Spieltag deshalb in keinem Manager-Kader bei Matchday fehlen. Bayer tritt in Bielefeld an.

Die kompletten 15 Empfehlungen gibt es im aktuellen Matchday-Podcast, der unter anderem bei Spotify oder Anchor zu hören ist.

