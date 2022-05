"Die beste Entwicklung": Pieringer bleibt Schalker

Der FC Schalke 04 und Marvin Pieringer setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der junge Stürmer wurde nach seiner Leihe fest verpflichtet und unterschrieb bis 2024.

Die Personalplanungen beim FC Schalke gehen nach dem Aufstieg weiter: Nachdem der Verein am vergangenen Donnerstag mitteilte, dass Thomas Ouwejan durch eine Klausel fest verpflichtet wurde, bleibt den Königsblauen noch ein weiterer Leihspieler über die Spielzeit hinaus erhalten. Marvin Pieringer, der seit vergangenem Sommer vom SC Freiburg ausgeliehen war, gehört nun fest dem Revierklub. Der Angreifer unterschieb einen Vertrag bis 2024.

Der 22-Jährige, der in der laufenden Saison in 24 Zweitliga-Partien zwei Treffer erzielte, kam zumeist als Joker zum Einsatz. Insgesamt wurde er 17-mal eingewechselt. Beim jungen Angreifer soll auch in der Bundesliga die Entwicklung weiterhin im Fokus stehen: "Er ist noch jung und arbeitet hart daran, sich stetig weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir ihn unterstützen", wird Sportdirektor Rouven Schröder in der Vereinsmitteilung zitiert. Pieringer, der die Nachwuchsteams des SSV Reutlingen durchlief, ist überzeugt, dass er auf Schalke "die beste Entwicklung" nehmen kann.