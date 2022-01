Die beste Alternative für alle: Moriba auf Leihbasis nach Valencia

So richtig angekommen in Leipzig ist Ilaix Moriba bislang nicht, nun verlässt der Youngster RB auf Leihbasis.

Als RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zu Jahresbeginn im Interview mit der Leipziger Volkszeitung auf Ilaix Moriba (19) angesprochen wurde, entgegnete er: "Auch wenn das einige Medien anders sehen, kommen wir bei Ilaix auch nach sechs Monaten nach wie vor zu der Bewertung, dass der Junge ein riesiges Potenzial hat und auf seiner Position zu den Besten seines Jahrgangs gehört. Wenn er vom Afrika-Cup zurückkommt, wird das Trainerteam intensiv mit ihm arbeiten."

Leihgeschäft ohne Kaufoption

Von diesem undankbaren Auftrag bleibt Domenico Tedesco indes verschont. Am Freitag gab der Klub bekannt, dass der umstrittene und nicht gerade pflegeleichte Jungstar bis Saisonende an den FC Valencia ausgeliehen wird. Beim spanischen Tabellenzehnten soll der im Sommer für 16 Millionen vom FC Barcelona geholte Mittelfeldspieler, der in Leipzig nicht annähernd die Erwartungen erfüllen konnte, Spielpraxis sammeln und wieder Fuß fassen. Valencia besitzt keine Kaufoption für den Youngster, der am Montag mit Guinea im Achtelfinale des Afrika Cup an Gambia (0:1) gescheitert war.

Die Ausleihe erscheint die beste Alternative für alle Beteiligten, denn RB und Moriba passte bislang nicht zusammen. Weder Ex-Trainer Jesse Marsch noch Nachfolger Tedesco konnten etwas anfangen mit dem Neuzugang, dem die Umstellung auf das neue Land, den neuen Klub und die neue Liga auch deshalb große Probleme bereitete, weil es ihm augenscheinlich an der notwendigen Lernbereitschaft und Ernsthaftigkeit mangelte. Zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga, drei Einwechslungen in der Champions League und ein Zehn-Minuten-Auftritt im Pokalspiel gegen Babelsberg - insgesamt 98 Einsatzminuten - lautete seine dürftige Hinrundenbilanz.

Überangebot im zentralen Mittelfeld

Da im Leipziger Kader ohnehin ein Überangebot im zentralen Mittelfeld herrscht, waren Moribas Aussichten auf mehr Spielzeit in der Rückrunde arg gering. Er ist nach Brian Brobbey der zweite Sommer-Zugang, der nach nur wenigen Monaten mangels Perspektiven auf Einsätze schon wieder verliehen wurde. Der niederländische Stürmer wurde für ein halbes Jahr - ebenfalls ohne Kaufoption - an seinen Heimatklub Ajax Amsterdam abgegeben.