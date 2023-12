Die Benyamina-Festspiele und Greifswalds famose Saison gehen weiter

Trotz personeller Ausfälle sorgt der Greifswalder FC weiter für Aufsehen. Das Team von Trainer Lars Fuchs bleibt als einzige Mannschaft der Regionalliga Nordost weiter ungeschlagen. Er spricht von den "Basics und richtigen Momenten". Sein Torjäger trifft ebenfalls weiter am Fließband.

Wer hätte im Mai mit so einer Entwicklung gerechnet? Der Greifswalder FC sicherte sich einen Spieltag vor Ende der Saison 2022/2023 den Klassenerhalt der Regionalliga Nordost. Am letzten Spieltag der Saison ging es für den GFC dann nach Meuselwitz und man verlor völlig verdient mit 0:4. Das passierte am 28. Mai und seitdem ist der Greifswalder FC ungeschlagen. Mehr als 200 Tage sind es mittlerweile schon und dementsprechend grüßt der Fußballverein aus Vorpommern von der Tabellenspitze und lässt derzeit sogar DDR-Größen wie den BFC Dynamo, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena oder Energie Cottbus hinter sich.

Auch beim offiziell ersten Rückrundenspiel in Eilenburg ließ das Team von Cheftrainer Lars Fuchs keine Zweifel aufkommen und siegte mit 2:0. "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben vor dem Spiel schon von dieser eigenen Saison, der Wintersaison, gesprochen. Es sind dann immer schwierige Bedingungen und wir können dann nicht so hohes Tempo spielen und in die gefährlichen Räume kommen. So entwickeln sich dann weniger gute Chancen, aber meine Mannschaft konzentriert sich auf die Basics, spielt einfach und strafft sich immer wieder in diesen Momenten", so Fuchs, dessen Team in Eilenburg auf Kapitän Tom Weilandt und Außenverteidiger Can Coskun verzichten musste. Beide fehlten krankheitsbedingt und reisten gar nicht erst mit nach Eilenburg. Auch Co-Kapitän Niklas Brandt fehlt noch aufgrund seiner Rotsperre.

Benyamina-Festspiele

Angeführt wurde das Team von Soufian Benyamina, der beim letzten Auswärtsspiel in Meuselwitz für zwei Treffer sorgte und den Auswärtssieg perfekt machte. Auch in Eilenburg gingen die Greifswalder in Führung. Jorik Wulff versuchte es mit einem Fernschuss. FCE-Keeper Janne Kamenz lenkte den Ball noch an die Unterkante der Latte und der Ball sprang von der Torlinie wieder zurück ins Spiel. Nutznießer war dann GFC-Rechtsaußen Elias Kratzer, der den Ball über die Linie drückte.

"Wir haben den Kampf super angenommen, haben uns bei den schwierigen Bedingungen in Eilenburg in jeden Zweikampf reingehauen und am Ende auch verdient gewonnen", zog GFC-Kicker Guido Kocer nach dem Spiel ein Fazit, der in der 85. Minute vom Feld ging und durch Manasse Eshele ersetzt wurde. Eshele hatte dann noch die Kräfte um in der dritten Minute der Nachspielzeit Kamenz anzulaufen und zu einem Fehler zu zwingen. Dieses Mal war es dann wieder einmal Soufian Benyamina, der den Ball im leeren Tor unterbringen konnte. Für Benyamina war es der 12. Saisontreffer, ist somit in der Torjägerliste nur einen Treffer hinter BFC-Stürmer Dadashov. Der 13. Treffer für Benyamina soll dann bereits am Mittwoch im letzten Heimspiel in diesem Jahr gegen die VSG Altglienicke fallen.