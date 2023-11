Die Becker-Faust für einen Hitzkopf

Holger Rune, einer der heißesten Jungstars der Tenniswelt, setzt auf die deutsche Legende als Trainer. Gute Ratschläge kann der Däne aktuell dringend gebrauchen.

Vor ein paar Wochen war Boris Becker noch buchstäblich weit weg vom Wanderzirkus der besten Tennisprofis. Während der US Open gehörte der alte Meister zwar als prominente Neuverpflichtung zum Expertenteam des Senders Sportdeutschland TV, aber Becker saß nicht etwa in einer Kommentatoren-Box in Flushing Meadows, draußen vor den Toren New Yorks, sondern wegen eines Einreiseverbots in die USA allein zu Haus in seiner augenblicklichen Wahlheimat Mailand.

Mehr als einmal allerdings hatte der 55-jährige Schwierigkeiten, per Bild und Ton zur Kundschaft durchzudringen, die sich dann auch prompt über das störanfällige Programm rund um Becker beschwerte. Wer hätte Mitte September gedacht, dass der sechsmalige Grand-Slam-Champion auf einmal wieder mittendrin im großen Tennisgeschäft sein würde, als sogenannter Supercoach eines der spannendsten Spieler im Hier und Jetzt - des 20-jährigen Dänen Holger Rune?

Für Becker ist es der zweite herausgehobene Trainerjob nach der Glanzperiode Mitte des vergangenen Jahrzehnts an der Seite von Novak Djokovic. Den ehrgeizigen Serben brachte er seinerzeit nach dessen veritabler Sinnkrise wieder in die Spur, verließ das Team des inzwischen erfolgreichsten Spielers aller Zeiten aber nach internen Unstimmigkeiten: Djokovic hatte sein Heil parallel auch bei einem dubiosen spanischen Mentalguru gesucht.

Man trennte sich indes im besten Einvernehmen, und aktuell ist Djokovic auch einer der gewichtigen Laudatoren, die Runes Trainertransfer heftig beklatschen: "Boris versteht das Spiel aus jeder Perspektive, aus der des Trainers und der des Spielers. Im Kopf war er ein Riese. Und diese Siegermentalität kann er auch als Trainer super einsetzen."

Auch die besondere Aura des Coaches zählt

Es ist auf den ersten Blick schwer greifbar, was Becker und andere ehemalige Centre-Court-Größen als Trainer von vielen bestens ausgebildeten Coaches unterscheidet. Doch gerade im Mann-gegen-Mann-Sport Tennis zählt neben allen modernen Analysemethoden, akribischer taktischer Schulung, Fitness- und Schlagtraining auch und besonders die Vita und Aura des Chefcoaches. Hat er selbst die Situationen erlebt, mit denen sein Schützling konfrontiert ist? Kennt er aus nächster Nähe die Herausforderung, sich bei den großen Turnieren der Welt gegen die größten Rivalen durchzusetzen?

"Die Autorität eines früheren Champions ist ein unschätzbarer Wert, allerdings muss er diese Aura auch mit dem nötigen Fachwissen unterfüttern", sagt John McEnroe, einst Beckers Gegenspieler. Einer wie Djokovic hat diesbezüglich keine Zweifel am Deutschen: "Boris ist ein kluger, kenntnisreicher und gewissenhafter Mann, der sich seiner Sache sicher ist. Holger Rune wird das nicht bereuen."

Rune hofft auf mehr Stabilität und Balance

Rune kann gute Ratschläge dringend gebrauchen, denn zuletzt steckte er im Mittelmaß fest. Er kam nach einem Viertelfinal-Vorstoß in Wimbledon überhaupt nicht mehr in Schwung und gelangte erst mit dem prominenten Neuzugang im Betreuerstab zuletzt in Basel wieder einmal in ein Halbfinale. Rune ist für spektakuläre Starkstrom-Auftritte bekannt und berüchtigt. Dem Youngster eilt der Ruf des Hitzkopfs und des Cholerikers am Arbeitsplatz voraus, mit allerlei Blackouts und Ausrastern sorgte er auch bei seinen Kollegen immer wieder für Kopfschütteln. Die Becker-Faust, das Markenzeichen des Ex-Champions, und der Heißsporn - eine Verbindung, die dem Dänen ein dringend notwendiges Mehr an Stabilität und Balance bringen soll.

Bei Rune geht alles schnell. Er redet schnell, er spielt schnell. Fast nach dem Motto: keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Im Eiltempo schaffte er auch den komplexen Übergang vom Junioren- ins Erwachsenentennis, ähnlich wie sein großer Rivale im künftigen Machtkampf um Titel und Trophäen, Carlos Alcaraz.

Schwer vorstellbar, aber Rune sagt über sich, er sei außerhalb der Tennisblase "ein eher fauler Typ - ich kann längere Zeit nichts tun, da habe ich keine Probleme". Doch im Training wie im Match gehe er immer an die Schmerzgrenze. Bringe er nicht 100 Prozent Power und Leidenschaft auf den Platz, so Rune, "kann ich mich selbst nicht im Spiegel sehen". Eine Aussage, die einst auch gut dem Tennisspieler Becker zuzuordnen gewesen wäre.