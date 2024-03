Die Beach-Handballerin des Jahres: Lena Klingler

Sie ist Europameister und deutscher Vizemeister 2023: Lena Klingler wurde als "Beach-Handballerin des Jahres" ausgezeichnet und folgt damit in der dritten Ausgabe der German Handball Awards auf die zweimalige Preisträgerin Lucie Marie Kretzschmar.

"Es ist wirklich sehr schön, was wir die letzten Jahre erreichen konnten. Mit dem Kern dieser Mannschaft, Jahrgang 2000/01, spielen wir seit der Jugend zusammen und es ist schön, dass wir die letzten Jahre im aktiven Bereich auch sehr erfolgreich gestalten konnten. Es ist nicht so ganz greifbar, was da passiert", freut sich Lena Klingler über ein erfolgreiches Beachhandball-Jahr.

"2021 kam die große Überraschung mit dem EM-Titel, seitdem spielen wir auf diesem Niveau und das ist sehr schön". Den überraschenden EM-Titel von vor zwei Jahren konnte die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft in diesem Jahr verteidigen. Dazu kam der erste Platz bei der IHF Global Trophy sowie der dritte Platz bei den Euro Games.

"Auf der einen Seite sind es diese Erlebnisse, die man zusammen teilt. Beachhandball ist am Ende leider immer noch eine Randsportart und wir machen es alle hauptsächlich, um gemeinsam als Team diese Erlebnisse zu haben. Da entsteht ein unglaublicher Team-Spirit. Das ist das eine, was uns auszeichnet und das andere ist, dass wir auch sportlich unsere Stärken im Team einbringen können, wir ergänzen uns alle gegenseitig", schätzt die 23-Jährige ihr Team ein.

Beachhandball auf großer Bühne

Um den Beachhandball bekannter zu machen, wird es unmittelbar vor den Olympischen Spielen ein Demonstrationsturnier in Paris geben. "Das ist die nächste große Chance, den Beachhandball einem weltweiten Publikum auf großer Bühne zu präsentieren", so Klingler

"Wir hoffen natürlich alle, dass es dann auch zeitnah ins olympische Programm aufgenommen wird. 2028 in Los Angeles wird es leider noch nicht der Fall sein. Da sind einfach andere Mannschaftssportarten wie vielleicht Football oder Baseball in Amerika ein bisschen beliebter als der Beachhandball. Wir hoffen alle sehr, dass die Entwicklung weiter so steil vorangeht, wie bisher, aber da müssen auch strukturell auf der weltweiten Ebene noch sehr viele Sachen passieren", ergänzt sie ihre Wünsche.

Extreme Belastung

"Der normale Rhythmus bei einem Großturnier ist inzwischen, dass man abwechselnd zwei Spiele an einem Tag hat und am nächsten Tag ein Spiel. Das ist natürlich sowohl körperlich als auch mental eine extrem hohe Belastung", so Klingler.

Die Herausforderung: "Du musst ganz schnell das eine Spiel abhaken und dich direkt auf das andere Spiel vorbereiten. Zwischen den Spielen hast du vielleicht zwei bis vier Stunden Zeit, um runter zu kommen und dann direkt wieder Vollgas zu geben. Das ist natürlich ein sehr anstrengendes Programm."

Die deutsche Nationalmannschaft hat damit aber schon etwas Erfahrung: "Inzwischen haben wir da eine ganz gute Routine für uns gefunden, um mit dieser Belastung auch umgehen zu können."

Besonders anstrengend wird es in Richtung Medaillenvergabe: "Gerade dieser vorletzte Turniertag, wo Viertelfinale und Halbfinale am selben Tag stattfinden, ist schon eine sehr große Belastung. Vor allem dieses erste Spiel, das Viertelfinale, ist der Knackpunkt in diesem Turnier. Das ist das Do-or-Die-Spiel. Verlierst du, spielst du um Platz fünf bis acht, wo du natürlich nichts mehr gewinnen kannst. Wenn du gewinnst, spielst du um die Plätze eins bis vier und hast die Chance auf einen großen Titel. Das ist mit das wichtigste Spiel in so einem Turnier."

Dieses konnten die deutschen Beachhandballerinnen in den letzten Jahren schon häufiger gewinnen. Dementsprechend war die Nominiertenliste für die "Beachhandballerin des Jahres" von Nationalspielerinnen dominiert. Zur Wahl standen neben Lena Klingler ihre Minga Turtles-Teamkolleginnen Julia Drachsler und Amelie Möllmann sowie die deutschen Meister Isabel Kattner und Belen Gettwart von den Beach Bazis.