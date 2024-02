Die Bayreuther Remis-Könige: Auf den Klassenerhalt soll der Drittliga-Angriff folgen

Noch sind es einige Tage, bis die SpVgg Bayreuth am 1. März in den finalen Saisonabschnitt einsteigt. Für den Saisonendspurt hat der Drittliga-Absteiger die Ziele bereits deutlich zurückgeschraubt. In der kommenden Spielzeit wollen die Altstädter ihren Ambitionen aber gerecht werden.

Neun Unentschieden sammelten die Wagnerstädter bis dato im Ligaspielbetrieb. Neun Remissen, die ein weit besseres Abschneiden verhinderten. "Wenn ich nur zwei davon, die zuhause gegen Fürth und in Bamberg nehme", so Geschäftsführer Jörg Schmalfuß über die beiden unnötigsten aller Punktverluste - gegen Fürth verschlief man die ersten fünf Minuten, lag 0:2 zurück und in Bamberg schenkte man eine 2:0-Führung in den Schlussminuten her - "mit den vier Punkten wären wir in der Tabelle auf dem siebten Platz und kaum jemand wäre unzufrieden." So fehlen diese Zähler und es gilt, bei nur sechs Zählern Abstand auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz, möglichst schnell zählbares einzufahren, um in die Planung für die nächste Saison einzusteigen. Da soll, daraus machen die Altstädter gar keinen Hehl, der Angriff auf die Rückkehr in die 3. Liga stehen.

Selbstvertrauen tanken

Eine optimale Frühjahrsrunde wäre da betreffend des Selbstvertrauens und Selbsverständnisses Gold wert. Die bisherige Vorbereitung verspricht zumindest schon einmal einiges. Seine Generalprobe vor dem Wiedereinstieg in die Liga hielt Lok Leipzig gegen frisch in den Trainingsbetrieb eingestiegene Bayreuther ab. Am Ende stand ein 1:1-Remis (Tor: Jakub Mintal), das bei Trainer Marek Mintal für zufriedene Gesichtszüge sorgte. Noch verbessert hat sich die Laune des Altstädter Chefanweisers nach dem auch in der Höhe hochverdienten 4:0-Sieg über den Nord-Bayernligisten DJK Gebenbach. Dreimal traf Marco Stefandl, flankiert von einem Treffer von Jann George. "Das war sehr positiv, dass die Offensivkräfte getroffen haben", freute sich der Coach, dessen Filius Jakub Mintal, bislang Toptorjäger der Bayreuther, erst in der zweiten Halbzeit mitwirkte.

Kehl erweitert das Lazarett - Bayreuth rüstet nach

Weiterhin verzichten muss Mintal auf Christoph Fenninger, der an der Seite des verletzten Eduard Heckmann im Lauftraining steht. Weitaus schlimmer erwischte es Jonas Kehl. Der 23-jährige Außenverteidiger, vor der Saison vom FC Bayern München II an den Roten Main gewechselt und zuletzt einer der stärksten auf dem Feld, riss sich im Training das hintere Kreuzband, fällt bis zum Saisonende aus, muss aber immerhin nicht operiert werden.

Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, verpflichteten die Bayreuth auf den letzten Drücker Bogdan Potalov vom alten Rivalen SpVgg Bayern Hof. Der 21-jährige Ukrainer hat sich als schneller und beidfüßig agierender Außenverteidiger einen guten Namen gemacht und ist eine weitere Option im Kampf um die Stammplätze - ist aber zum Auftakt aufgrund einer in Hof kassierten Roten Karte noch ein Spiel gesperrt. Auf den Positionen sorgte Mintal daher für einen Überraschungsmoment: Jonas Wieselsberger agierte auf der ungewohnten linken Bahn, rechts verteidigte Vincent Ketzer, der mit zwei Vorlagen glänzen konnte. Eine Schaltstelle muss der Trainer vor Wiederbeginn noch nachbesetzen. Auch Kapitän Edwin Schwarz ist gegen Illertissen rotgesperrt. Da sich Tim Latteier im Test gegen Gebenbach kurz vor der Pause verletzt hat, sind die Möglichkeiten auch da begrenzt, zumal Marco Zietsch derzeit ebenfalls noch nicht mitwirken konnte.