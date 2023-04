Die Bayern auf Abstand: Haben drei Tage geholfen?

Am Mittwoch steigen die Bayern in die Vorbereitung auf das Hertha-Spiel ein. Es wird ein spannendes Wiedersehen.

Ein Straftraining hätte alles wohl nur schlimmer gemacht. Und so saß Thomas Tuchel da nach dem 1:3 in Mainz und hätte alleine mit seiner Mimik schon rüberbringen können, was er dann auch sagte: "Es ist dringend notwendig, dass wir ein bisschen Abstand kriegen." Weg von all der Negativität, raus aus dem Alltag.

Als "Belohnung" für den Verlust von Platz 1 erhielten die Profis des FC Bayern drei freie Tage, konnten sich am Sonntag und Montag bei ihren Familien "aufpäppeln lassen" (O-Ton Thomas Müller) und am Dienstag noch einmal durchatmen, ehe am morgigen Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag gegen Hertha (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt.

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit hat Thomas Tuchel - ohne dass die Nationalspieler unterwegs sind - eine Trainingswoche ohne Pflichtspiel am Dienstag oder Mittwoch zur Verfügung. Die Frage ist nun, wie die angeschlagene Mannschaft die Verschnaufpause aufgenommen hat. Hat sie geholfen, um den Kopf frei zu bekommen, die Sinne zu schärfen, die Akkus aufzuladen?

Was Tuchel am Samstag nämlich mehrfach betonte, klang sehr bedenklich: "Wir sehen ausgelaugt aus. Ich glaube, dass eine Distanz für uns alle wichtig ist. Die Mannschaft wirkt ausgelaugt, sie wirkt nicht in der Lage, sich zu wehren, konzentriert durchzuspielen, fehlerfrei durchzuspielen."

Hilft Tuchels Weckruf?

Alarmierende Töne hat der ebenfalls schon ausgelaugt wirkende Tuchel nun, vor der finalen Saisonphase, eingeschlagen. Mit Spannung darf daher die morgige Einheit erwartet werden. Hat der Weckruf des Trainers geholfen?