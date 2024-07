Die Banken von England: Die Gründe für den Final-Einzug

Manche hatten es geahnt, andere regelrecht befürchtet: England steht im EM-Finale. Die Gründe - und warum die Three Lions nicht chancenlos sind gegen Spanien.

Natürlich hätte er den Elfmeter auch seinen Mitspielern überlassen können. Bukayo Saka zum Beispiel oder Jude Bellingham, die hatten schließlich im Shoot-out gegen die Schweiz souverän verwandelt. Und zudem war Harry Kane gerade selbst von Denzel Dumfries gefoult worden. Klar übrigens, darüber muss man keine weiteren Worte verlieren. Außerdem hatte ein Fehlschuss Kanes vom Punkt bei der WM 2022 noch zum Viertelfinal-Aus gegen Frankreich beigetragen. Doch seitdem hat er alle Strafstöße verwandelt. Für Tottenham, Bayern und England. Also trat Kane auch gegen Bart Verbruggen an - und traf.

Nein, er traf nicht nur zum 1:1, er verwandelte so sicher wie die Bank von England. Der Keeper der Niederlande war in der richtigen, seiner rechten Ecke. Streckte sich, machte eigentlich alles richtig. "Aber er konnte nicht mal dran schnuppern", wie ARD-Experte Thomas Broich richtig bemerkte. Denn Kanes Schuss hatte die Präzision eines chirurgischen Schnitts.

Endlich hatte Southgate die Löwen losgelassen

Damit brachte der Kapitän sein Team ergebnistechnisch wieder zurück, nachdem Leipzigs Xavi Oranje mit einem Strahl früh in Führung gebracht hatte. Aus dem Spiel war England aber deswegen nicht. Im Gegenteil: Das 1:0 der Niederländer war in die beste Anfangsphase der Three Lions bei diesem Turnier gefallen. Endlich hatte Trainer Gareth Southgate die Löwen losgelassen, sie viel höher positioniert, tempo- und variantenreicher spielen lassen. So, wie man es auch von diesem Ensemble in der Offensive erwarten darf. Somit besteht nun kein Grund, den Coach für etwas zu feiern, was seit Beginn des Turniers angesichts des Potenzials Normalität hätte sein können und sollen.

Auch muss man Southgate nicht zwingend das richtige Händchen beim Einwechseln attestieren. Kann man etwas falsch machen, wenn man - wie am Mittwoch - Cole Palmer und Ollie Watkins bringt? Oder im Spiel zuvor Ivan Toney? Oder Eberechi Eze? Nein, eigentlich nicht. Das sind Top-Profis aus der Premier League, die jederzeit ein Spiel entscheiden können, wenn die noch größeren Stars wie Kane oder Phil Foden müde werden oder positionsbedingt rausmüssen.

Das ist eben die Ersatzbank von England, wie sie so bei diesem Turnier vielleicht nur Frankreich und Finalgegner Spanien aufweisen konnten und können.

Palmer legte den Siegtreffer für Watkins auf, und das war in puncto Torgefährlichkeit auch beides kein Zufall, denn nur Erling Haaland hatte in der abgelaufenen Saison in Englands Eliteklasse mehr Treffer erzielt als Palmer, nur die beiden und Alexander Isak mehr als Watkins. Der Torjäger von Aston Villa, selbst gewöhnlich ein exzellenter Vorbereiter, schloss perfekt ab.

Wie England die spanische Übermacht kompensieren kann

Nun geht’s also nach Berlin - gegen Spanien, und wenn England sich gegen die Niederlande ebenso durchgewurschtelt hätte wie in den Runden zuvor, müsste man sich wohl nicht künstlich Szenarien ausdenken, wie die Briten gegen den Favoriten bestehen sollten. Doch eines ist klar: Mit dieser neuen Haltung muss sich England auch nicht gegen die Spanier verstecken, wenngleich diese im Mittelfeld, da wo ein Spiel in der Regel entschieden wird, besser besetzt sind. England hat keinen Rodri. Doch das 3-4-2-1, die zumindest numerische Überzahl in der Zentrale, sowie leidenschaftliches Verteidigen könnten das Ganze vielleicht kompensieren.

Und vorne ist der Weltmeister von 1966, der nun zum zweiten Mal in Folge ein EM-Finale erreicht hat, selbst bestens besetzt. Mit Saka, Bellingham, Foden und Kane können sie auch den Iberern wehtun. Und natürlich mit ihrer Bank. Enden am Sonntag wirklich "58 years of hurt"? Wenn die Engländer noch mal so spielen wie gegen die Niederlande, muss man es nicht befürchten. Dann hätten sie es sich auch verdient.