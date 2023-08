Die Auslosung der 2. DFB-Pokal-Runde 2023/24

Die zweite Runde des DFB-Pokals findet am 31. Oktober und 1. November statt. Doch wann wird gelost? Alle Infos im Überblick.

Wann und wo findet die Auslosung der 2. DFB-Pokal-Runde statt?

Die Auslosung steigt am Sonntag, 1. Oktober, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Wer überträgt die Auslosung?

Die Auslosung wird live in der ARD übertragen. Sie können die Auslosung auch im kicker Live-Ticker verfolgen.

Wer zieht die Loskugeln?

Das hat der DFB noch nicht bekanntgegeben.

Warum findet die Auslosung verzögert statt?

In der Regel findet die Auslosung am Sonntag nach der vorherigen Pokalrunde statt - die erste Runde bildet jedoch eine Ausnahme. Weil der amtierende Meister FC Bayern und der amtierende DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Wochenende der ersten Pokal-Runde um den DFL-Supercup spielten - die Leipziger setzten sich in München mit 3:0 durch -, steigen sie erst verzögert in den Wettbewerb ein und schieben damit auch die Auslosung der zweiten Runde nach hinten.

Die Bayern gastieren erst am Dienstag, 26. September, bei Drittligist Preußen Münster, RB am 27. September bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wann finden die nächsten Runden im DFB-Pokal statt?

Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November 2023 ausgespielt, und auch das Achtelfinale steigt noch im laufenden Kalenderjahr: Am 5. und 6. Dezember entscheidet sich, welche acht Klubs als Viertelfinalisten ins neue Jahr starten dürfen. Die vier Viertelfinalspiele sind dann auf vier verschiedene Termine aufgeteilt: 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024. Bis zum Halbfinale (2./3. April) ist dann erst einmal Pause, ehe am 25. Mai in Berlin der Sieger gekürt wird.