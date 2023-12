Die auffälligsten Österreicher in der deutschen Bundesliga

Junior Adamu (SC Freiburg)

Zwölf Einsätze in der ersten Herbstsaison klingen gar nicht so schlecht - aber in der Freiburger Startelf stand Junior (rechts) nie und länger als 22 Minuten war er nie am Platz. Insgesamt kam er auf nur 82 Einsatzminuten, auch für eine Scorerpunkte reichte es ebensowenig wie für eine kicker-Note. IMAGO/Fotostand