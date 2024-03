Die Auferstehung von Kickers Offenbach? "Unser Weg fängt gerade erst an"

Der Start ins neue Kalenderjahr ist dem OFC mehr als nur gelungen. Ungeschlagen und zuletzt mit zwei deutlichen Pflichtspiel-Erfolgen blitzte die oft vermisste Qualität der Offenbacher auf. Beim OFC wird in dieser Saison trotzdem weiter tief gestapelt.

Nach der enttäuschenden ersten Saisonhälfte war klar, dass sich bei Kickers Offenbach etwas ändern muss. Und es scheint, als hätten die Verantwortlichen an den richtigen Stellschrauben gedreht. Nach dem 0:0 bei der heimstärksten Mannschaft der Liga, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, und zwei souveränen 6:1-Pflichtsiegen gegen Schlusslicht TSV Schott Mainz sowie im Landespokal-Achtelfinale bei Hessenligisten SV Steinbach darf der Start in die Restsaison als gelungen bezeichnet werden. Christian Neidhart ordnet die bisherige Jahresbilanz aber realistisch ein: "Unser Weg fängt gerade erst an", sagt der Trainer. Eines der Hauptziele sei es, Stabilität reinzubekommen. Die jüngsten Auftritte geben diesbezüglich Anlass zur Hoffnung. "Wir sind auf einem guten Weg, aber er ist noch lange nicht zu Ende", betont Neidhart.

Zwei Schritte zur vollen Hütte

In der Tat hat sich an der Situation für den OFC nicht viel geändert. Es ging zuletzt zwar zwei Plätze nach oben, der Vorsprung auf den ersten potenziellen Abstiegsrang beträgt aber weiterhin nur drei Zähler. In der Partie beim Tabellennachbarn Bahlinger SC (9. Platz, 31 Punkte) bietet sich den Kickers (8./33) nun allerdings die Chance, einen direkten Rivalen etwas zu distanzieren und zudem Werbung für das bevorstehende Derby zu machen. "Wenn wir ins Viertelfinale einziehen und am Sonntag in Bahlingen ein gutes Spiel machen, können wir dafür sorgen, dass wir beim Heimspiel gegen den FSV Frankfurt eine volle Hütte haben", hatte Neidhart vor dem Pokalspiel gesagt. Teils eins hat der OFC souverän gemeistert. Teil zwei wird schwerer werden - trotz des 5:2-Hinspielsieges. Erstens ist Bahlingen im Aufwind, zweitens plagt die Offenbacher seit Montag eine Erkältungswelle und drittens hat sich mit Kevin Lankford einer der Winterzugänge im Pokalspiel verletzt. Von einer muskulären Sache ist die Rede. Der zweitliga-erprobte Rechtaußen, der beim Heimsieg gegen Schott Mainz zu den Torschützen zählte, wird wohl mindestens in Bahlingen ausfallen.

Für den 25-Jährigen ist das ein herber Rückschlag. Nachdem er zuletzt bis Mitte Oktober in den USA für den Zweitligisten Orange County SC gekickt hatte, sollte er sich über Einsätze die nötige Spielfitness holen. In Marc Wachs (zuletzt Eintracht Frankfurt II) trat hingegen ein weiterer Winterzugang bisher so souverän auf, dass Neidhart anerkennend fragte: "Habe wir den geholt oder war der gefühlt schon immer da?" Der Mittelfeld-Stratege präsentiert sich jedenfalls auf Anhieb als die erhoffte Verstärkung. Er ordnet, stabilisiert, dirigiert und treibt an. Gegen Schott Mainz erzielte er mit einem souverän verwandelten Elfmeter sein erstes Tor für den OFC, im Pokal ließ er ein weiteres folgen (diesmal per sehenswertem Lupfer) und bereitete drei vor. "So macht Fußball Spaß", hatte er nach dem letzten Ligaspiel gesagt.