Die alte Position - und auch die alte Stärke?

Unter Ex-Trainer Steffen Baumgart tauchte Florian Kainz im Mittelfeld nahezu überall auf. Der neue Coach des 1. FC Köln sieht den Kapitän aber auf seiner angestammten linken Seite. Dort soll er zu alter Stärke finden.

In der vergangenen Saison spielte er meist links. Auf der Position, auf der Florian Kainz gelernt hat, auf der er zum Bundesligaspieler reifte. 3,2 betrug sein kicker-Notenschnitt in der Saison 2022/23, als er 19 Spiele als linker Flügelspieler des 1. FC Köln absolvierte, und nur neunmal als zentraler Zehner auflief. In der laufenden Spielzeit ist sein Notenschnitt nur bei einer glatten 4. Kainz, nach dem Karriereende von Jonas Hector der Spielführer des FC, konnte die Geißböcke bislang nicht vor der anhaltenden Talfahrt bis auf Rang 17 nach 16 Ligaspielen bewahren. Das soll sich wieder ändern.

Baumgart schon Kainz von Position zu Position

Den unzweifelhaft gehört der Österreicher zu den besten Fußballern im Kader. Auf seiner Paradeposition spielte der 31-Jährige in dieser Saison allerdings erst viermal, dafür siebenmal im zentralen offensiven Mittelfeld. Viermal musste er auch als Sechser eine Reihe weiter hinten ran. Da machte sich Kainz nicht katastrophal, aber eher durchschnittlich. Ex-Trainer Steffen Baumgart setzte links meist auf den schnelleren, aber selten effektiven Linton Maina. Kainz schob er von Position zu Position - wo er seinen Kapitän gerade brauchte. Stark machte das den Routinier nicht gerade.

Nun ist Timo Schultz Chefcoach. Und der sieht Kainz offenbar als linken Mittelfeldspieler. Beim 4:4 im Test gegen Rot-Weiss Essen am Samstag bot er Kainz auf dem Flügel auf. Hinterher sagte Schultz: "Kainz hat seine größten Stärken, wenn er von der linken Seite nach innen ziehen kann." Er habe gegen RWE "viele gute Aktionen gesehen". Darüber konnte man geteilter Meinung sein, aber die Partie hatte auch nicht gerade viele Momente zum glänzen geliefert.

Grundsätzlich sehe ich Kainz im offensiven linken Raum. Kölns Trainer Timo Schultz

"Ich reduziere Spieler nicht auf eine Position", betonte Schultz auch. Er weiß, dass Kainz Vielseitigkeit noch wichtig werden könnte. Denn links kann ja schließlich neben Maina auch Talent Justin Diehl eine Alternative werden. "Aber grundsätzlich sehe ich ich ihn eher offensiv und dann im linken offensiven Raum", betont der FC-Coach.

Dort soll Kainz endlich zu alter Stärke zurückkehren. An guten Tagen kann der Dribbler ein Spiel entscheiden, der Ausfall von Mark Uth könnte allerdings dazu führen, dass ihn Schultz wieder auf der Zehn einsetzt. Auch dort hatte Kainz schon mal gut ausgesehen: Im Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit war Baumgarts Schachzug mit Kainz in dieser Rolle durchaus aufgegangen. Ganz ohne ihn scheint es allerdings nicht zu gehen. Baumgart probierte es zuletzt zweimal ohne Kainz - und musste nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Mainz 05 schließlich das 0:2 gegen Union mitansehen.