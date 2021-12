Die Allzweckwaffe der 49ers und Tuas beste Quote: Elf Erkenntnisse aus Week 15

Die San Francisco 49ers können sich auf einen gelernten Wide Receiver verlassen - und zwar als Running Back. Derweil kassiert Tom Brady etwas lange Vergessenes, während Miami weiter feiert. Best of NFL 2021, Week 15 ...

1. Week 15 brachte zunächst einmal den ersten feststehenden Play-off-Teilnehmer hervor: Die Green Bay Packers (11:3) gewannen nach dem am Ende knappen 31:30-Erfolg bei den Baltimore Ravens (8:6) die NFC North.

2. Mit dem abermaligen Triumph in der Division untermauerten die Cheeseheads um Star-Quarterback Aaron Rodgers damit die Vormachtstellung in der NFC North. Seit 2012 haben die Packers nun schon siebenmal die NFC North gewonnen (2015 und 2017 Vikings, 2018 Bears).

3. Mit der Endrunde längst nichts mehr zu tun haben die Detroit Lions (2:11:1). Für eine dicke Überaschung waren das Team um den halb-deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown dennoch zu haben an diesem Spieltag, mit 30:12 schlugen sie Play-off-Contender Arizona (10:4) klar und deutlich. Damit avancierte Detroit erst zum dritten Team in der Super-Bowl-Ära (seit 1970), das mit weniger als zwei Siegen in ein Spiel ging und gegen ein Team mit mindestens zehn Siegen gewann.

4. Trent Jordan "T. J." Watt ist und bleibt ein herausragender Outside Linebacker der NFL. Was der Profi der Steelers (7:6:1) beim jetzigen 19:13 gegen die Tennessee Titans (9:5) mal wieder unterstrichen hat: Mit nunmehr 17 "Sacks" hat er die Marke von Franchise-Legende James Harrison (16 im Jahr 2018) übertroffen und ist damit bei noch ausstehenden Spielen bereits Rekordhalter in Pittsburghs NFL-Historie.

5. Die San Francisco 49ers (8:6) können sich einfach auf den Wide Receiver Deebo Samuel verlassen - und zwar in anderer Position. Als Running Back eingesetzt liefert der 25-Jährige mal wieder am laufenden Band ab. Fünf Rushing Touchdowns in Serie stehen für Samuel schon zu Buche - so eine Serie hatte kein gelernter Passempfänger bislang seit dem NFL-Merger 1970 verbucht.

6. Saquon Barkley, der Running Back der New York Giants (4:10), leistete sich beim 6:21 gegen die Dallas Cowboys (10:4) seinen ersten Fumble seiner Karriere - in 41 Spielen und über 600 Carries. Auch mit 186 Catches ging ihm der Ball bis dato nie an den Gegner verloren.

7. Apropos Cowboys: Obwohl die Texaner voll auf Play-off-Kurs sind, haben sie doch eine große Schwäche. In nunmehr 20 Auftakt-Drives steht lediglich ein erreichter Touchdown zu Buche.

8. Titans-Spielmacher Ryan Tannehill hat seit seinem Wechsel nach Tennessee 18 Rushing Touchdowns verzeichnet, mehr haben in diesem Zeitraum lediglich Bills-Quarterback Josh Allen (21) und Cardinals-Ass Kyler Murray (20).

9. Im Sunday Night Game von Week 15 verlor der amtierende Super-Bowl-Champion Tampa Bay (10:4) mit 0:9 gegen die New Orleans Saints (7:7). Dies war zugleich der erste Shutout für Tom Brady seit 10. Dezember 2006. Damals war der heute 44-Jährige im Dress der New England Patriots noch "junge" 29 Jahre und 129 Tage alt - und keiner der aktuellen NFL-Defensivspieler war Teil eines damaligen Kaders.

10. Zwischen diesem Zeitraum hatte Brady ganze 255 Partien (inklusive Play-offs) ohne Shutout überstanden. Besser war in der NFL-Geschichte in dieser Rubrik nur der ehemalige Saints-Quarterback Drew Brees mit 304 Spielen.

11. Die Miami Dolphins hatten die Saison mit 1:7 begonnen, nur um jetzt nach dem 31:24 gegen die New York Jets (3:11) den sechsten Sieg in Serie zu landen und damit auf 7:7 zu stellen. Ein Faktor dabei ist Spielmacher Tuanigamanuolepola "Tua" Tagovailoa, der mit einer Passquote von 69,9 Prozent aktuell der zielsicherste Quarterback der gesamten Liga ist.