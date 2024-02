Die Ära Modric geht zu Ende

In Real Madrids Offensive spielt nur Toni Kroos erfolgreich gegen den Generationenwechsel an. Der Fall von Luka Modric sieht anders aus. Der Kroate wird gerade aussortiert - und im Sommer wohl gehen.

Casemiro verließ Real Madrid - nach dem Champions-League-Sieg 2022 - zu einem Zeitpunkt, zu dem für den inzwischen 31-Jährigen noch mal ein großer Wechsel möglich war. Toni Kroos, wichtig und leistungsstark wie eh und je, ist seit geraumer Zeit - vielleicht passiert es schon im Sommer - auf ein Karriereende erpicht, das er noch auf hohem Niveau selbst bestimmt. Bevor er irgendwann aussortiert wird. So wie es in dieser Saison Luka Modric ergeht.

Der Älteste im jahrelangen Erfolgstriumvirat der Königlichen im zentralen Mittelfeld, im September wird er 39 Jahre alt, ist vom Leistungsträger im Verlauf der vergangenen Spielzeiten zum Ergänzungsspieler geworden. Reals Vier-Mann-Mittelfeld besteht aktuell im Idealfall aus Jude Bellingham und Federico Valverde vor Aurelien Tchouameni und Kroos. Auch Eduardo Camavinga und Brahim Diaz stehen in der Rangfolge inzwischen vor Modric, der oft erst spät eingewechselt wird.

Erst 15-mal in der Startelf

Der Kroate, der in den vergangenen Monaten schon mehrmals deutlich gemacht haben soll, dass er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden ist, stand 2023/24 erst in 15 Pflichtspielen in Reals Anfangsformation. 35 Pflichtspiele haben die Madrilenen bisher gespielt.

Der Zahn der Zeit nagt auch am Ballon-d'Or-Gewinner von 2018, der im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei RB Leipzig am Dienstag eine bittere Erfahrung machte: Der Edeltechniker saß über 90 Minuten auf der Bank - das hatte er in dieser Phase des größten europäischen Vereinswettbewerbs seit rund sechs Jahren nicht mehr erlebt.

Modric, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, steht vor einem Abgang. Das zeichnet sich mehr und mehr ab. Darauf deuten auch zunehmende Medienberichte hin. Am Freitag legte sich die spanische Mundo Deportivo fest. Das anerkannte Fachblatt, normalerweise dem FC Barcelona näher, berichtete von einem Wechsel im Sommer gen Saudi-Arabien oder USA.

Ein Karriereende zum jetzigen Zeitpunkt gilt als unwahrscheinlich, Modric kann und will noch spielen. Eigentlich bei Real Madrid. Doch dort ist seine Zeit, zumindest bezogen auf die Rolle, die er immer noch gerne hätte, mittlerweile abgelaufen. Ein Abgang ist unvermeidlich. Das Ende einer großen Ära steht bevor.