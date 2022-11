Die Achse Neuer, Rüdiger, Kimmich und Müller als Wegweiser

Die deutsche Nationalelf fiebert dem WM-Auftakt gegen Japan entgegen. Der Start kann den Ton setzen für den weiteren Verlauf des Turniers. Die WM-Kolumne von Welt- und Europameister Andreas Möller.

Dem ersten Spiel kommt immer eine ganz besondere Bedeutung zu. Dreimal bin ich mit der Nationalelf in eine WM gestartet. 1990, nach dem 4:1 gegen Jugoslawien mit einem bärenstarken Lothar Matthäus, sind wir mit ganz breiter Brust aus dem Meazza-Stadion in Mailand zurück in unser Camp nach Erba gefahren. Wir wussten, bei dieser WM können wir so richtig etwas reißen - wir wurden Weltmeister.

Auch 1994 und 1998 starteten wir mit Siegen. Dass es in beiden Fällen nur bis ins Viertelfinale ging, lag eher an einigen atmosphärischen Störungen im direkten Umfeld der Mannschaft. Das Gegenbeispiel ist allen noch vor Augen. 2018 in Russland wurde der Start mit dem 0:1 gegen Mexiko in den Sand gesetzt, nach dem 0:2 gegen Südkorea im dritten Spiel war eine deutsche Nationalelf erstmals in der Gruppenphase gescheitert.

Japan eine harte Nuss

Mit Aberglaube habe ich nichts am Hut. Denn dann müssten wir bangen vor dem Start gegen Japan, dem Nachbarland von Südkorea, an diesem Mittwoch. Okay, gleich 18 Japaner spielen in Europa, sieben von ihnen in Deutschland, sind Leistungsträger wie zum Beispiel Kamada in Frankfurt oder Doan in Freiburg. Ohne Zweifel haben wir am Mittwoch eine harte Nuss zu knacken gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft, was im Grunde ein Merkmal aller Asiaten ist.

Doch bei aller Wertschätzung bin ich der festen Überzeugung, dass wir erfolgreich in diese Weltmeisterschaft starten werden. Weil unser kompletter Kader enorme Qualität hat und die meisten Spieler in den zurückliegenden Wochen in ihren Klubs gerade auch in den Spielen der Champions League und der Europa League ihre Klasse international demonstriert haben.

Der magere Auftritt beim Zwischenstopp im Oman auf der Reise nach Katar beim 1:0-Sieg lässt keine Schlüsse auf die Form zu. Mit Ruhm hatten wir uns meiner Erinnerung nach auch nicht bekleckert beim 1:0 gegen Dänemark in Gelsenkirchen im letzten Test vor der WM in Italien.

Eine Achse wie 2014

Thomas Müller ist gegen Japan hoffentlich wieder dabei als Führungsspieler, um in der Achse mit Manuel Neuer, Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich Rhythmus und Richtung vorzugeben. In ähnlicher Weise wie Neuer, Mats Hummels, Sebastian Schweinsteiger und Toni Kroos beim Titeltriumph 2014 in Brasilien.

Die Flügel werden unter taktischen Gesichtspunkten wohl entscheidend sein. Von dort müssen wir die Lücken finden. Und gerade auf diesen Positionen bei Ballbesitz auch die Defensivarbeit immer im Auge behalten, um die Japaner nicht zu Kontern einzuladen. Wenn das funktioniert, habe ich keine Bedenken bezüglich eines erfolgreichen Starts in diese Weltmeisterschaft.

Andreas Möller (55) bestritt insgesamt 85 Länderspiele, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In der Bundesliga absolvierte er 429 Spiele für Frankfurt, Dortmund und Schalke, zudem stand er bei Juventus Turin unter Vertrag. Mit Dortmund war er zweimal Deutscher Meister, größter internationaler Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der Champions League mit dem BVB im Jahr 1997.