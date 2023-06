Bei Conference-League-Finalist AC Florenz, Italiens erstem Europapokalsieger, trügt der Schein. Eine Geschichte über die Medici, UFOs und Antichristen.

Natürlich fand hier die Renaissance Anfang und Blüte. Nebenher trugen die Medici das Bankwesen in die Moderne und irgendwo spazieren sicherlich immer noch Cosimo und Lorenzo de Medici durch die engen Gassen. Italienisch basiert substanziell sowieso auf dem Florentinischen des 14. Jahrhunderts. Den Fußball hat Florenz natürlich auch erfunden. Und welcher Klub kann schon behaupten, UFOs hätten einst eine Partie unterbrochen? Florenz wurde 1865 zur Capitale ausgerufen, die mit Ende des Risorgimento 1871 nach Rom wechselte. Ausgerechnet zu diesen vulgären Zeitgenossen? Also bitte.

Lauscht man den Florentinern, schwingt der Zuhörer fast mit in eine edlere Sphäre, die aber ausnahmslos qua Geburtsrecht Zutritt gewährt. Die preisgekrönte Autorin Oriana Fallacci brachte es einst auf den Punkt: "Ich spreche Fiorentino, ich denke Fiorentino, ich fühle Fiorentino. Fragt man mich im Ausland, aus welchem Land ich komme, sage ich: Florenz, nicht Italien. Denn es ist nicht das gleiche." Da wusste der Allerletzte ordentlich Bescheid.

Dauerfehde mit dem Verband

Sportlich thront die Fiorentina deshalb über allem, und spielen die Azzurri, ist die Unterstützung gelinde gesagt unterkühlt. Zu einem Freundschaftskick gegen Mexiko erschienen die Tifosi mal kollektiv mit Sombrero und der verstimmte Verband ignorierte Florenz 13 Jahre lang als Spielstätte. Eine putzige Situation, schließlich liegt das Trainingshauptquartier der Nationalmannschaften, Coverciano, nur einen Katzensprung vom Stadio Artemio Franchi entfernt. Die Dauerfehde mit dem Verband schleppt sich gefühlt seit Michelangelo voran.

Die Federazione trug Schuld an der am letzten Spieltag verpassten Meisterschaft 1982, sie intrigierte 1990 rund um das verlorene UEFA-Cup-Finale gegen Juventus Turin und hatte tags darauf gewiss auch am Verkauf Roberto Baggios, gegen dessen Willen, nach Turin die Finger im Spiel. Da ist sich jeder Viola-Tifoso sicher. Auf der florentinischen Antichrist-Skala verweist bloß Juve den Verband entschieden auf Rang 2.

Doch irgendwie hat sich dahinter seit geraumer Zeit scheinbar die Welt gegen die Fiorentina verschworen. 1926 von einem, Noblesse muss sein, Marquis gegründet, der die Farben des Stadtwappens mit der roten Lilie auf weißem Grund zur Viola-Trikotfarbe schmolz, lief es lange konspirationsfrei. Florenz gewann als erstes italienisches Team ein Europacupfinale (Pokalsieger 1961 gegen die Glasgow Rangers), erreichte 1957 als erster Serie-A-Klub das Landesmeister-Endspiel (0:2 gegen Real Madrid) und ist nun der erste Verein, der alle Europapokal-Endspiele bestritt.

UFOs über Florenz? - Effenbergs realer Abstieg

Zwischendurch schien es, als könnten lediglich Real oder UFOs die Viola stoppen. Sie taten es 1954, als ein Freundschaftsspiel gegen Pistoia unterbrochen wurde. Zeitzeugen und die Presse beschworen das Überqueren von fliegenden Untertassen und einem folgenden Regen weißer, klebriger Fasern. Wenn Außerirdische schon Fußball gucken, dann die Fiorentina. Und wer weiß: Vielleicht sehen sie schon seit dem 15. Jahrhundert zu. Denn seither praktiziert Florenz jährlich den "Calcio Storico", ein Mix aus Fußball, Rugby, Boxen und Ringen.

Nicht wirklich die Erfinder des Fußballs, doch der Glaube daran schadet ja niemandem. Nach zwei Meistertiteln 1956 und 1969 hielt sich die Viola indes dank Idolen wie Antognoni, Passarella, Rui Costa, Batistuta, Baggio, Toni oder Mutu lange unter Italiens Elite. Stefan Effenberg machte als Kapitän 1993 indes die traurige Erfahrung des ersten Abstiegs nach 54 Jahren. Auch Jörg Heinrich, getauft Inspektor, wurde von 1998 bis 2000 nicht wirklich glücklich.

Die Eigner indes verirrten sich im trügerischen Glamour alter Zeiten. Filmproduzent Vittorio Cecchi Gori wurde wegen betrügerischen Bankrotts 2002 verhaftet, der Klub kam in die 4. Liga. Es folgten 17 Jahre unter der Familie Della Valle, Inhaber zweier Luxus-Schuhmarken.

Historisches oder doch nur ein Na-ja-Jahr?

Dem UEFA-Cup-Halbfinale und zwei Königsklassen-Teilnahmen unter Cesare Prandelli in den Nuller-Jahren folgte der Konfrontationskurs mit Fans und der schleichende Rutsch ins obere Mittelmaß. Florenz ist zu Höherem geboren, nur die Realität spielt nicht mehr mit. Unter dem Italo-Amerikaner Rocco Commisso läuft es seit 2019 ähnlich. Große Ziele, mediokrer Ertrag, 10., 13., 7., 8. lauten die Endplatzierungen. Der amerikanische Plan sah anders aus, zumal der Stadionbau stockt. Immerhin erreichte man diese Saison zwei Finals. Das Pokalendspiel ging aber bereits gegen Inter 1:2 verloren.

Gegen West Ham startet man mit dem gefeierten Ex-Stuttgarter Nico Gonzalez sowie Luka Jovic (beide sechs Treffer im Wettbewerb) den zweiten Versuch, auch wenn die Tifosi und der einstige Frankfurter nie warm wurden. Wolfsburgs Josip Brekalo spielte seit dem Januar-Wechsel eher eine Nebenrolle. Sollte es auch gegen West Ham nicht reichen, wäre es doch wieder so ein Na-ja-Jahr. Außerirdische landen eben längst woanders.