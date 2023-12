Die Abschlussplatzierungen der Handball-WM Frauen 2023

Die Platzierungen von Platz 9-16 wurden bei der Handball-WM nicht ausgespielt, sondern ergeben sich aus der Hauptrundenplatzierung. Die Plätze 1-8 werden ab dem Viertelfinale komplett in jeweils drei Partien für alle Mannschaften ausgespielt, nach Abschluss der Gruppenphase im President´s Cup hatten alle Teams am Mittwoch noch jeweils ein Platzierungsspiel für die Positionen 25-32. Handball-World wirft einen Blick auf das Ranking.

Die Drittplatzierten hatten alle jeweils 6:4 Zähler in ihrer Gruppe, dementsprechend musste die Tordifferenz aus den Hauptrundenpartien letztlich Aufschluss geben, wer Neunter und wer Zwölfter wurde. Brasilien konnte mit einem Plus von 22 sich Rang 9 holen. Da die Südamerikanerinnen aber bereits für die Olympischen Spiele direkt qualifiziert sind, konnte Ungarn (+20) ausgelassen über Rang 10 jubeln, da man zumindest die Teilnahme an der Olympiaqualifikation sicher hat. Slowenien (-2) ist vor Rumänien (-4).

Die Tabellenvierten belegen die Plätze 13-16, Spanien ist mit sechs Pluspunkten vor Kroatien mit fünf. Angola und Polen holten je 4:6 Zähler und am Ende sprach die Tordifferenz von -18 für die Afrikanerinnen. Deutschlands Vorrundengegner Polen (-24) musste auch aufgrund der hohen Niederlage gegen das DHB-Team mit Rang 16 Vorlieb nehmen.

Japan hatte in der Vorrunde gegen Polen verloren und musste durch den Direktvergleich mit Rang 5 in der Gruppe Vorlieb nehmen. Durch den Sieg über Dänemark allerdings konnten sich die Asiatinnen mit vier Pluspunkten am Ende Rang 17 vor dem Senegal (3:7) holen. Ganz kurios war es zwischen Österreich und Argentinien, denn beide Mannschaften hatten nur zwei Pluspunkte und auch noch dieselbe Tordifferenz - das Team von Herbert Müller hatte aber die mehr erzielten Tore.

Ohne Pluspunkte mussten die Schlusslichter der vier Hauptrundengruppen das Turnier beenden. Die Tordifferenz bringt damit Deutschlands Gegner Serbien vor Österreichs Kontrahent Südkorea. Die Ukraine konnte sich auch noch vor Kamerun setzen.

Island, neben Österreich zweiter Wildcard-Teilnehmer bei der Handball-WM, konnte das Turnier mit dem Gewinn des President´s Cup abschließen und beendet das Turnier auf Rang 25. Die Frauen von der Vulkaninsel siegten im Platzierungsspiel gegen den Kongo mit 30:28. Das Spiel um Rang 27 war bis zum Ende spannend, am Ende sollte Chile über ein 26:25 gegen China jubeln.

Das deutlichste Ergebnis lieferte der Kampf um Rang 29, wo Paraguay sich mit 36:30 gegen Kasachstan durchsetzte. Deutschlands Vorrundengegner Iran war mit dem Ziel angetreten nicht Letzter zu werden, im letzten Spiel erkämpften sich die Asiatinnen trotz eines frühen 2:5-Rückstands noch ein 28:23 über Grönland. Der Nordamerikavertreter ist damit offizielles Schlusslicht.

Abschlussplatzierungen Handball-WM 2023 Frauen

9. Brasilien

10. Ungarn

11. Slowenien

12. Rumänien

13. Spanien

14. Kroatien

15. Angola

16. Polen

17. Japan

18. Senegal

19. Österreich

20. Argentinien

21. Serbien

22. Südkorea

23. Ukraine

24. Kamerun

25. Island

26. Kongo

27. Chile

28. China

29. Paraguay

30. Kasachstan

31. Iran

32. Grönland