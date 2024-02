Die 84 Kandidat:innen bei den German Handball Awards 2023

Wer gewinnt bei den German Handball Awards 2023? In zwölf Kategorien stehen insgesamt 84 Kandidat:innen zur Wahl. Die Abstimmung ist noch bis Sonntag, 18. Februar um 23:59 Uhr möglich.

Die German Handball Awards werden in diesem Jahr erstmals gemeinsam von Bock auf Handball, Dyn, handball.net, der HANDBALLWOCHE, handball-world.news und dem Kicker durchgeführt. Jeder Handball-Fan kann an der Abstimmung teilnehmen und pro Kategorie eine Stimme abgeben.

Es stehen jeweils zwischen drei und sieben Kandidat:innen in insgesamt 12 Kategorien zur Wahl. Es werden Spieler:innen, Trainer:innen und andere Handball-Persönlichkeiten ausgezeichnet, die im Jahr 2023 auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Abstimmung ist seit dem 01. Februar um 16:00 Uhr möglich und endet am Sonntag, 18. Februar um 23:59 Uhr.

» Zur Abstimmung der German Handball Awards

Handballer des Jahres

Als "Handballer das Jahres" stehen in Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) sowie Julian Köster (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (KS Vive Targi Kielce) insgesamt vier deutsche Nationalspieler nominiert, die beim 5. Platz bei der WM 2023 im Kader standen und auch in ihren Vereinen überzeugten.

Zudem stehen in Mathias Gidsel und Hans Lindberg zwei Spieler der Füchse Berlin im Kader, die mit Dänemark Weltmeister wurden und mit ihrem Klub die European League gewannen. Gidsel wurde Torschützenkönig bei der WM, Lindberg erzielte im Laufe des Jahres den 3.000 Treffer seiner Bundesligakarriere. Komplettiert wird das Kandidatenfeld durch Gisli Kristjansson, der mit dem SC Magdeburg die Champions League gewann.

Die Kategorie "Handballer des Jahres" wird präsentiert von der HANDBALLWOCHE.

Handballerin des Jahres

Bei den Frauen stehen in Emily Bölk (Ferencváros Budapest), Alina Grijseels (Metz Handball), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Katharina Filter (Brest Bretagne Handball) sowie Annika Lott (Thüringer HC) fünf Spielerinnen zur Wahl, die bei der Weltmeisterschaft 2023 den sechsten Platz feiern konnten - und sich damit das Ticket für die Olympia-Qualifikation sicherten (Hinweis: Es ist jeweils der Klub in der aktuellen Saison 2023/24 angegeben).

Smits wurde zudem mit ihrem Verein Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin und Supercup-Siegerin - gemeinsam mit der ebenfalls nominierten niederländischen Nationalspielerin Kelly Dulfer. Torhüterin Filter wurde zudem Europameisterin im Beachhandball. Siebte Kandidatin ist Merle Carstensen vom VfL Oldenburg, die Torschützenkönigin in der 1. Bundesliga wurde und auch im zweiten Halbjahr eine entscheidende Rolle in ihrem Klub spielt.

Die Kategorie "Handballerin des Jahres" wird präsentiert von der HANDBALLWOCHE.

Überraschung des Jahres

In der Kategorie "Überraschung des Jahres" dominieren die U21-Weltmeister, die sich mit ihrer Entwicklung direkt in die A-Nationalmannschaft spielten: Torhüter David Späth avancierte bei den Rhein-Neckar Löwen zum Held des Pokalsiegs, Linkshänder Nils Lichtlein mischt den Rückraum der Füchse Berlin auf und Renars Uscins sowie Justus Fischer wurden bei der TSV Hannover-Burgdorf zu festen Säulen.

Auch Viola Leuchter (TSV Bayer Leverkusen) und Toni Reinemann (VfL Oldenburg) haben eine steile Entwicklung hinter sich, die in der Nominierung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 mündete. Torhüterin Dinah Eckerle (Thüringer HC) kehrte 2023 nach ihrer Babypause ins Tor zurück und knüpfte nahtlos an ihre vorherigen Leistungen an.

Die Kategorie "Überraschung des Jahres" wird präsentiert von handball-world.news

Nachwuchshoffnung (Jhg. 2004 und jünger)

Welche Spieler:innen sind die Hoffnung für die Zukunft? In dieser Kategorie stehen sieben Top-Talente zur Wahl. Bei den Frauen ist an Nieke Kühne (2004/HSG Blomberg-Lippe) kein Vorbeikommen und auch Torhüterin Marie Weiß (2004/TuS Metzingen) präsentiert sich stark. Beide sind ebenso wie Ida Petzold (2005/TuS Metzingen) Teil des Elitekaders des Deutschen Handballbundes und überzeugen neben ihren sportlichen Leistungen auch mit ihrer Einstellung.

Im männlichen Bereich stehen die Jugend-Nationalspieler Fritz Leon Haake (2004/SC Magdeburg), Ben-Connor Battermann (2004/THW Kiel), Julian Buchele (2004/Frisch Auf Göppingen) und Marvin Siemer (2004/Füchse Berlin) zur Wahl. Siemer wurde beispielsweise Deutscher Meister in der A-Jugend und war Zweiter der Torschützenliste bei der U19-Weltmeisterschaft.

Die Kategorie "Nachwuchshoffnung" wird präsentiert von handball.net

Team des Jahres

Beim "Team des Jahres" führte für die Jury bei der Auswahl kein Weg an den beiden Nationalmannschaften vorbei, die im vergangenen Jahr einen Titel holen konnten: Die männliche U21-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes krönte sich im Sommer zum Junioren-Weltmeister. Die Beachhandball-Nationalmannschaft der Frauen verteidigte den EM-Titel und gewann Bronze bei den European Games.

Auch die erfolgreichen Vereine dürfen nicht fehlen: Der SC Magdeburg gewann die EHF Champions League und wurde Vize-Meister, die Füchse Berlin holten die EHF European League und der THW Kiel wurde Deutscher Meister.

Von den Frauen ist Titelsammler SG BBM Bietigheim (Deutscher Meister, Pokalsieger, Supercupsieger) nominiert - sowie das Überraschungsteam HSG Bensheim/Auerbach, das sich für seine tolle Entwicklung mit der Qualifikation für den Europapokal belohnte.

Die Kategorie "Handballerin des Jahres" wird präsentiert von Dyn.

Trainer des Jahres

Sie sind die Strategen hinter den Erfolgen ihrer Teams: Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger, Magdeburg-Coach Bennet Wiegert, Füchse-Cheftrainer Jaron Siewert und Filip Jicha (THW Kiel) stehen in dieser Kategorie zusammen mit Markus Gaugisch (SG BBM Bietigheim/Bundestrainer Frauen-Nationalmannschaft), Heike Ahlgrimm (HSG Bensheim/Auerbach) und Alexander Novakovic (Frauen-Bundestrainer Beachhandball) zur Wahl.

Die Kategorie "Trainer des Jahres" wird präsentiert von der HANDBALLWOCHE.

Beachhandballer:in des Jahres

Als "Beachhandballer des Jahres" stehen in Abwehspezialist Severin Henrich und Linienspieler Matthew Wollin zwei Spieler vom Deutschen Meister 12 Monkeys zur Wahl, die gemeinsam mit Lauro Pichiri und Lennart Liebeck vom Vizemeister Beach & Da Gang U21 die Silbermedaille bei der Europameisterschaft gewann. Stefan Mollath (Beach & Da Gang) wurde Torschützenkönig bei der Deutschen Meisterschaft und war bester deutscher Werfer im Silberkader bei der EM.

Auch bei der "Beachhandballerin des Jahres" dominieren die Nationalspielerinnen, die bei der Europameisterschaft ihren Titel verteidigen konnten. Isabel Kattner und Belen Gettwart verteidigten zudem mit den Beach Bazis die Deutsche Meisterschaft im Finale gegen Julia Drachsler, Amelie Möllmann und Lena Klingler (alle Minga Turtles).

Die Kategorie "Beachhandballer:in des Jahres" wird präsentiert von handball-world.news

Schiedsrichter-Team des Jahres

Drei Gespanne stehen für die Wahl zum "Schiedsrichter-Team des Jahres" zur Wahl: Ramesh und Suresh Thiyagarajah wurden für ihre Entwicklung mit der Nominierung für das Pokalfinale beim REWE Final4 2023 belohnt; im Spätsommer erhielten die Brüder IHF-Status.

Tanja Kuttler und Maike Merz waren im Januar 2023 das erste Frauen-Team aus Deutschland, das bei einer Männer-Weltmeisterschaft zum Einsatz kam. Bei der Frauen-WM im Dezember überzeugte das Duo ebenfalls und erhielt unter anderem ein Halbfinale.

Drittes Team sind die Beachhandball-Schiedsrichter Bjarne Deiters und Jesper Stumpfe. Mit dem Spiel um den dritten Platz bei der Männer-EM, dem Finale der Frauen bei den European Games und dem Männer-Finale bei den Deutschen Meisterschaften leiteten die beiden Referees in einem Sommer drei Medaillenspiele auf höchstem Niveau.

Die Kategorie "Schiedsrichter-Team des Jahres" wird präsentiert von handball-world.news

Handball-Persönlichkeit

Die langjährige Nationalspielerin und dreimalige Champions-League-Gewinnerin Anja Althaus (41) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Handballerinnen. Sie sammelte Meistertitel nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, Ungarn und Nordmazedonien. Dort baute sich sich in den letzten Jahren ihre neue Handballheimat auf und ist dort - neben ihrem Engagement für die EHF - unter anderem für den nordmazedonischen Handballverband tätig. Eine unorthodoxe, aber erfolgreiche Handball-Karriere - und unbestritten eine deutsche Handball-Persönlichkeit.

Trainer, Manager, Buchautor: Kaum jemand in der deutschen Handballszene polarisiert so wie Bob Hanning (56). Den Macher der Füchse Berlin braucht man eigentlich nicht groß vorstellen, denn gefühlt kennt ihn (und seine Pullover) ohnehin jeder im Handball. Trainiert aktuell den Zweitliga-Spitzenreiter VfL Potsdam und sorgte zuletzt mit dem Plan für ein "Team Deutschland" für Schlagzeilen.

Andy Schmid (40) zog bei den Rhein-Neckar Löwen zwölf Jahre lang die Fäden im Rückraum und wurde fünfmal in Folge zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Die sportlichen Erfolge wie die Deutsche Meisterschaft und der Pokalsieg sind jedoch nur eine Seite - der begnadete Regisseur spielte sich vor allem in die Herzen der Fans. In der Nationalmannschaft der Schweiz war er bis zu seinem Karriereende nach der Handball-EM 2024 Denker und Lenker, ab Sommer wird er Nationaltrainer seines Landes.

Die Kategorie "Handball-Persönlichkeit" wird präsentiert von Bock auf Handball.

German Handball Award - Engagement

"Breite trifft Spitze" ist ein vom Deutschen Handballbund initiiertes Projekt zur Förderung des Schiedsrichterwesens. Der Grundgedanke ist Wertschätzung: Unparteiische von der Basis besuchen gemeinsam ein Bundesligaspiel und gehen anschließend in den Austausch mit den beiden Spitzen-Schiedsrichtern der Partie. Dreistellige Teilnehmerzahlen bei den Vereinen und über 1.000 Teilnehmer:innen beim Supercup in Düsseldorf zeigen den Erfolg des Projektes.

Unter dem Dach der Glücksliga Deutschland wird der inklusive Handball gefördert. Die Initiatoren in Deutschland sind Maria Ravn Jørgensen und Andreas Stolle von Handball Bad Salzuflen und ihr Projekt nahm 2023 noch einmal ganz neu Fahrt auf: In ganz Deutschland bilden sich neue Trainingsgruppen - auch bei einigen Bundesligisten - und beim Glücksliga-Cup im Oktober nahmen bereits 17 Mannschaften teil.

Der Freundeskreis des Deutschen Handballs (FDDH) unter Vorsitz von Johannes Weber fördert seit Jahren Projekte und Aktionen in ganz Handball-Deutschland. Ob Schiedsrichter-Nachwuchs, Beachhandball oder Handballcamps: Von der Unterstützung des FDDH profitieren viele Vereine - und ihre Engagierten - im Amateurbereich.

Der Engagementpreis der German Handball Awards wird präsentiert von handball.net

German Handball Award - Zukunft

Beim Zukunftspreis der German Handball Awards stehen drei ganz unterschiedliche Handball-Projekte zur Wahl, die sich auf verschiedenen Ebenen mit der Zukunft beschäftigen.

Die Füchse Berlin haben eine Nachhaltigkeitsoffensive angestoßen, deren Entwicklung auf dem gleichzeitigen und gleichberechtigten Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen fußt (mehr Informationen hier).

Play Handball ist eine Non-Profit-Organisation für Jugendentwicklung, die sich auf den Mannschaftssport Handball konzentriert und vor allem in Afrika aktiv ist. Ein positiver sozialer Wandel und die Schaffung neuer Perspektiven für die Jugendlichen sind die großen Ziele (mehr Informationen hier).

Einen Rahmen für die Zukunft und die Entwicklung der Sportart soll die 2023 veröffentliche Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Handballbundes für die Sportart Beachhandball bieten (mehr Informationen hier). Man setze damit, betonte der Dachverband bei der Veröffentlichung, auch international neue Maßstäbe.

Der Zukunftspreis der German Handball Awards wird präsentiert von Dyn.

Publikumsliebling

Wer tritt in die Fußstapfen von Gisli Kristjansson? Bei den German Handball Awards 2022 wurde der Magdeburger von den Fans zum Publikumsliebling gewählt, ein Jahr zuvor wurden Johannes Bitter und Emily Bölk ausgezeichnet. Für das Jahr 2023 stehen 20 Kandidat:innen zur Wahl, deren Namen von den Fans am öftesten eingereicht wurden.

Neben Nationalspieler:innen wie Johannes Golla, Rune Dahmke oder Xenia Smits stehen auch die Bundesligaakteure Manuel Zehnder (ThSV Eisenach) oder Casper U. Mortensen (HSV Hamburg) sowie die Bundesligaspielerinnen Lucie-Marie Kretzschmar (HSG Bensheim/Auerbach) oder Pauline Uhlmann (HC Leipzig) zur Wahl.

Die 20 Kandidat:innen

Merle Carstensen (VfL Oldenburg)

Rune Dahmke (THW Kiel)

Mika Damgaard (SC Magdeburg)

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)

Mathias Gidsel (Füchse Berlin)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Timo Kastening (MT Melsungen)

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Julian Köster (VfL Gummersbach)

Lucie-Marie Kretzschmar (HSG Bensheim/Auerbach)

Gisli Kristjansson (SC Magdeburg)

Viola Leuchter (TSV Bayer Leverkusen)

Hans Lindberg (Füchse Berlin)

Annika Lott (Thüringer HC)

Casper U. Mortensen (HSV Hamburg)

Xenia Smits (SG BBM Bietigheim)

David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Pauline Uhlmann (HC Leipzig)

Andreas Wolff (Deutsche Nationalmannschaft)

Manuel Zehnder (ThSV Eisenach)

Die Kategorie "Publikumsliebling" wird präsentiert von Bock auf Handball.

» Zur Abstimmung der German Handball Awards