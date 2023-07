Die 33 oder die 5: Zesigers Zahlen und die eine Gemeinsamkeit mit Zidane

Cedric Zesiger kommt mit reichlich Edelmetall nach Wolfsburg. Mit den Young Boys Bern fuhr der Schweizer das Double in seiner Heimat ein, nun will er mit dem VfL möglichst schnell ins internationale Geschäft. Die Frage ist nur: Mit welcher Rückennummer?

Seinen Körper zieren zahlreiche Tätowierungen, eine davon zeigt Cedric Zesiger von hinten als kleinen Jungen. Einen Fußball unter den Arm geklemmt, auf dem Trikot die Rückennummer 5, auf dem Cap die Zahl 33. So zog Zesiger einst aus, um die Fußballwelt zu erobern. Was ihn nun zum VfL Wolfsburg brachte. Jenen Klub, der sich seit dem Frühjahr intensiv um ihn bemüht habe, weswegen er mit seinem Ja-Wort zum VfL nicht lange zögerte. "Ich hatte", betont der Innenverteidiger, "ein gutes Bauchgefühl."

Nun stürzt sich "Zesi", wie er gerufen wird, in den Konkurrenzkampf bei einem Bundesligisten. In Bern hatte sich der Schweizer Nationalspieler (zwei Einsätze) in den vergangenen vier Jahren zum Stammspieler und Leistungsträger entwickelt, nun sah er sich bereit für den nächsten Schritt. Und erkennt sofort, dass in Wolfsburg alles größer, intensiver, schneller vonstattengeht. Kein Problem für ihn, glaubt der 25-Jährige. "Der deutsche Fußball passt zu meiner Mentalität."

Die auch Ex-Trainer Gerardo Seoane zuletzt im kicker bereits herausgestrichen hatte. "Wolfsburg hat einen guten Griff gemacht", ist der neue Gladbach-Coach, der Zesiger einst in Bern trainierte, überzeugt. "Er trainiert gerne und viel, ist wissbegierig." Einen großen Schritt habe er im abgelaufenen Doublejahr mit den Young Boys gemacht. "Er war der konstanteste Spieler in der Schweiz auf seiner Position." Worte, die Zesiger gerne hört. Und nun in Wolfsburg demonstrieren will, was in ihm steckt. Er ist überzeugt: "Ich kann gut mithalten."

Fragt sich nur noch, mit welcher Rückennummer. Zunächst einmal hat sich der Neuzugang für die 33 entschieden, jene Zahl von der Kappe auf seinem linken Arm. Die 33 habe eine besondere Bedeutung für ihn, erzählt er, war sie doch seine erste Rückennummer im Profibereich bei Xamax Neuchatel. Was aber, wenn doch noch die 5 frei werden sollte, die aktuell der wechselwillige Micky van de Ven trägt?

Zesiger: "Ich habe wohl eher die Mentalität von Sergio Ramos"

Zesiger würde dann gerne noch mal tauschen. "Die 5 ist eine spezielle Nummer für mich." Einerseits, weil sein Opa an einem 5. März geboren wurde, andererseits, weil sein Lieblingsspieler Zinedine Zidane, den er wie auch Real Madrid bis heute verehrt, diese Zahl bei den Königlichen einst auf dem Rücken trug. Wie viel Zidane steckt in Zesiger? "Das Z", sagt er lachend, "ist das Einzige, glaube ich. Ich war schon immer ein Verteidiger, habe wohl eher die Mentalität eines Sergio Ramos." Auch nicht so verkehrt.