Die 3. Liga im Blick: Zapel verlängert gleich bis 2026 bei Phönix Lübeck

Oliver Zapel hat seinen Vertrag beim Nord-Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck verlängert und das gleich bis 2026. Dann wollen die Männer vom Flugplatz ein heißer Anwärter auf die 3. Liga sein.

Lübeck an der Spitze der Regionalliga Nord, das ist momentan dem "großen" VfB vorbehalten, doch der aktuell noch weit weniger bekannte Stadtnachbar 1. FC Phönix nimmt sich vor, das auch eines Tages zu schaffen. "Wir haben besondere Ziele und die sind nicht in ein bis zwei Jahren zu schaffen", sagt Sportdirektor Frank Salomon auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal und begründet damit, warum Trainer Oliver Zapel einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. So lange wird nicht jeder Regionalliga-Coach an seinen Verein gebunden. Doch glaubt man Zapel und den Verantwortlichen, stand der Trainer in letzter Zeit auch bei Zweit- und Drittligisten auf dem Zettel. "Es ist für den neuntbesten Trainer Schleswig-Holsteins doch ein Zeichen von Anerkennung, wenn Angebote aus 2. und 3. Liga für so einen alten Knacker eintrudeln", meint Zapel süffisant im Hinblick auf die kürzlich durchgeführte Wahl des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands.

Wir hängen immer noch hinterher und haben ein Stadion, das in keiner Weise den Anforderungen der Regionalliga Nord standhält. Oliver Zapel

Auf die Frage nach der langen Vertragsdauer antwortet der Phönix-Chefanweiser: "Weil wir ganz ganz viel vorhaben und uns drei Jahre als angemessener Zeitrahmen dafür erscheinen." Ausdrücklich nimmt Zapel auch das Wort "3. Liga" in den Mund, weiß aber auch: "Klar ist, dass wir uns erstmal strukturell der Regionalliga anpassen müssen. Wir hängen immer noch hinterher und haben ein Stadion, das in keiner Weise den Anforderungen der Regionalliga Nord standhält." Daraus folgt für ihn: "Wir müssen da richtig Gas geben. Es ist erforderlich, auch sportlich dafür Argumente zu sammeln."

Der 55-Jährige, der im Januar 2022 übernahm und die 3. Liga von Sonnenhof Großaspach, Werder Bremen II und Fortuna Köln kennt, sieht den ersten Schritt in der Entwicklung der Lübecker schon abgeschlossen: "Wir haben mittlerweile gute Argumente gesammelt, dass wir in diese Liga gehören, dass wir sogar in die obere Hälfte der Liga gehören." Und als Sportler durch und durch, der Zapel ist, "ist es legitim, dass man sich Jahr für Jahr verbessern will, wenn man einmal in der oberen Hälfte gelandet ist".

Dass es beim 1. FC Phönix noch im Gebälk knirscht, zeigte die kürzlich abgebrochene Jahreshauptversammlung. Sportdirektor Salomon hat die Ereignisse dieses Tages noch gut im Gedächtnis und sagt: "Dass wir auf unserem Weg den einen oder anderen Misston einfangen mussten, ist nicht ungewöhnlich, denn Leistungssport und Breitensport zusammenzuführen ist nicht so einfach. Natürlich haben wir dabei auch schon Fehler gemacht." Genug Zeit scheinen sich die Verantwortlichen aber offenbar zu geben, um besser zu werden.