Die 190 Meter der "Holding Six": Amoako reiht sich hinter Osimhen ein

Jubel beim VfL Wolfsburg. Nicht nur über den Sieg bei Darmstadt 98, sondern auch über das Bundesligadebüt von Kofi Amoako. Akademie-Leiter Michael Gentner berichtet über den 18-Jährigen, der nun in einer Statistik direkt hinter Victor Osimhen steht.

An den Ball kam er nicht mehr, seine ersten 190 Meter in der Bundesliga lief er aber noch - weitaus größer war für Kofi Amoako dann aber die Herausforderung, als er von den Kollegen nach dem Wolfsburger 1:0-Sieg in Darmstadt vor die feiernde Gästekurve geschubst wurde. Ein kurzes verlegenes Tänzchen, dann machte der strahlende Debütant wieder den Schritt nach hinten zu seiner Mannschaft. Klar ist: Diesen Tag wird der 18-Jährige nie mehr vergessen. "Mein Kindheitstraum ist wahr geworden", schreibt Amoako bei Instagram und bedankt sich bei allen, "die mich unterstützt haben".

Ein Paradebeispiel für unsere Ausbildung Michael Gentner

Und das sind einige, die dann auch am Samstag über den Einsatz des Mittelfeldspielers jubelten. "Kofis Bundesligadebüt freut uns alle in der Akademie besonders, er ist ein Paradebeispiel für unsere Ausbildung", sagt Akademie-Leiter Michael Gentner über das Talent, das 2019 von Niedersachsen-Rivale Hannover 96 zum VfL wechselte. Und das sich seither kontinuierlich weiterentwickelte bis zum Kapitän der U 19. Gentner berichtet von einem demütigen und bescheidenen Fußballer, einer bemerkenswerten Persönlichkeit. "Er ist der verlängerte Arm des Trainerteams, in der Akademie hilft er Neuzugängen, nimmt sie an die Hand."

2019 wechselte Amoako von Hannover nach Wolfsburg

In Darmstadt verhalf ihm die Gelbsperre von Maximilian Arnold zum Debüt im Oberhaus. Schon zwei Wochen zuvor hatte Amoako, deutscher U-19-Nationalspieler, dessen Wurzeln in Ghana liegen, beim 1:3 im Bochum im Aufgebot von Niko Kovac gestanden, nun brachte der Trainer das Wolfsburger Talent in der Nachspielzeit für Mattias Svanberg. Im Training durfte sich Amoako in den vergangenen Monaten schon regelmäßig präsentieren.

"Er ist einer von vielen Spielern, die auf höchstem Level bei den Profis mittrainieren und sich zeigen können", erklärt Nachwuchschef Gentner, "das zeigt, dass bei uns eine Durchlässigkeit gegeben ist." Wenngleich die Nachwuchsspieler, die im vergangenen Jahr ihr Debüt feierten, auch als Beleg dienen, wie weit der Weg auch nach der Premiere noch ist, um dauerhaft ein Bundesligaspieler zu sein. Lukas Ambros etwa ist aktuell an den SC Freiburg II in die 3. Liga verliehen, Dzenan Pejcinovic wartet in dieser Saison noch vergeblich auf seinen ersten Einsatz.

"Kofi ist eine Holding Six"

Wie ist Amoakos Perspektive in Wolfsburg? Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist groß, auf der Sechs hat er mindestens Kapitän Arnold, der zwar schon Wolfsburger Rekordspieler, aber auch erst 29 Jahre alt ist, sowie Aster Vranckx, belgischer Nationalspieler, vor sich. Was bringt der Debütant mit? Akademie-Leiter Gentner erklärt: "Kofi ist ein defensiver Mittelfeldspieler moderner Art, eine Holding Six, in der U-19-Nationalmannschaft hat er auch schon zentral in der Dreierkette gespielt. Er ist ein sehr athletischer und zweikampfstarker Spieler, der den größten Steigerungsbedarf noch mit dem Ball am Fuß hat, noch kreativer werden kann."

Mit seinem Einsatz in Darmstadt hat es der Teenager, der am Spieltag 18 Jahre und 224 Tage alt war, jedenfalls in die Top Ten der jüngsten Spieler der Wolfsburger Bundesligageschichte geschafft. Rekordspieler Arnold (17 Jahre, 183 Tage) führt diese Statistik vor Ismail Azzaoui (17 Jahre, 319 Tage) an, Amoako liegt nun auf Platz acht - direkt hinter dem Ex-Wolfsburger und heutigen Topstürmer Victor Osimhen (18 Jahre, 135 Tage).