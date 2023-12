Die 15 größten Stadien Europas

Giuseppe Meazza, Mailand: 80.018

Neben Giuseppe Meazza, einem Fußballspieler, der für beide Mailänder Klubs spielte, ist das Stadion auch unter dem Namen des Stadtteils San Siro bekannt. 2023 wurde das Stadion, in dem sowohl die AC Mailand als auch Inter ihre Heimspiele austragen, in den Ruhestand verabschiedet. Wie der unter Denkmalschutz stehende Fußballtempel in Zukunft genutzt wird, ist noch unklar. imago images