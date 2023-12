Die 11 Österreicher mit den meisten Einsätzen im Jahr 2023

10. Stefan Posch (46 Spiele, Bologna FC)

0:3 in Udine verloren, zur 55. Minute ausgetauscht, in der Tabelle auf Platz fünf abgerutscht - der letzte Spieltag des Jahres in der Serie A war für Stefan Posch wirklich zum Vergessen. Immerhin schaffte der ÖFB-Teamverteidiger mit seinem 46. Einsatz im Jahr 2023 aber noch den Sprung in diese Top Ten. IMAGO/Sports Press Photo