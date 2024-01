Die 10 wichtigsten Handball-Regeln

Schritte, blaue Karte und die letzten 30 Sekunden: Für alle angehenden Handball-Fans, die bei der Heim-Europameisterschaft ihre Begeisterung für die Sportart entdecken, hat handball-world.news die wichtigsten Handball-Regeln zusammengestellt.

1. Mannschaft und Spielfeld

Eine Mannschaft im Handball besteht aus 14 (Amateurhandball) bzw. 16 (Profihandball) Spielern. Es stehen sechs Spieler plus ein Torwart auf dem Feld (Maße: 20x40 Meter). Spielerwechsel sind im Handball unbegrenzt und ohne Voranmeldung möglich.

2. Spielzeit

Ein Spiel dauert 60 Minuten und besteht aus zwei Halbzeiten (a 30 Minuten). Die Schiedsrichter können die Zeit zwischendurch anhalten (Time Out), wenn ein Spieler verletzungsbedingt behandelt werden muss oder sie eine Zeitstrafe (siehe Punkt 8) geben.

Die Halbzeitpause dauert 10 (Amateurhandball) bzw. 15 (Profihandball) Minuten. Zudem hat jeder Trainer die Möglichkeit, zwei (Amateurhandball) bzw. drei (Profihandball) Grüne Karten in einem Spiel zu nehmen. Das nennt sich Auszeit (Team Time Out) und bietet beiden Mannschaften die Möglichkeit, sich eine Minute zu besprechen. Bei der Handball-EM wird statt der grünen Karte der rote Buzzer eingesetzt.

3. Schritte

Mit dem Ball in der Hand darf ein Spieler drei Schritte machen. Den Ball mit dem Fuß zu spielen, ist verboten. Insgesamt darf der Ball nur drei Sekunden in der Hand gehalten werden. Will ein Spieler mehr als drei Schritte machen, muss er prellen. Hat er den Ball nach dem Prellen wieder aufgenommen, hat er noch einmal drei Schritte / drei Sekunden zur Verfügung. Einen Sternschritt wie beim Basketball gibt es im Handball nicht.

Achtung: Ein Spieler darf im Handball so lange prellen, bis er den Ball wieder fest in eine Hand bzw. beide Hände nimmt. Sobald er den Ball festhält, muss er abspielen bzw. werfen. Prellt er stattdessen weiter, gibt es einen Freiwurf für den Gegner, da das "Doppel-Prellen" verboten ist.

4. Übertritt

Der Torraum (Sechs-Meter-Kreis) gehört dem Torwart. Tritt ein Angreifer beim Torwurf in den Torraum oder auf die fünf Zentimeter breite Torraumlinie, ist das Übertritt. Das Spiel wird mit einem Abwurf vom Torwart fortgesetzt. Auch die Abwehr darf übrigens nicht in ihrem Torraum. Wenn ein im Kreis stehender Abwehrspieler den werfenden Angreifer behindert, gibt es einen Siebenmeter.

5. Abwurf

Wenn der Torwart den Ball pariert und der Ball über die Grundlinie (die Linie, auf der das Tor steht) ins Aus geht, wird das Spiel mit einem Abwurf fortgesetzt. Der Torwart holt sich den Ball und passt ihn zu einem Mitspieler. Auch, wenn ein Angreifer zuletzt am Ball war, bevor er die Torauslinie überquert, gibt es einen Abwurf. Hat hingegen ein Abwehrspieler den Ball zuletzt berührt (z.B. bei einem Block), gibt es einen Einwurf von der Spielfeld-Ecke für die angreifende Mannschaft.

6. Siebenmeter

Wenn ein Angreifer eine klare Torgelegenheit hat (z.B. wenn er frei vor dem Tor ist) und gefoult wird, gibt es einen Siebenmeter. Dieser Strafwurf wird von der Siebenmeterlinie ausgeführt und ist mit einem Elfmeter im Fußball vergleichbar.

Achtung: Ein Siebenmeter ist keine Bestrafung! Ein Siebenmeter stellt lediglich die durch ein Foul unrechtmäßig verhinderte Torchance wieder her. Wenn das Foul beim Wurf so hart war, dass es eine Strafe geben muss, gibt es eine gelbe oder rote Karte (siehe 7.) oder eine Zeitstrafe (siehe 8.).

7. Das Foul und die drei "Strafkarten"

Im Handball werden unfaire Aktionen (Fouls) wie in den meisten Sportarten geahndet. Dem Gegner den Ball aus der Hand zu reißen oder ihn am Trikot festzuhalten, ist ebenso verboten wie zu schubsen, zu schlagen oder ihn zu umklammern.

Ein Foul zieht in der Regel einen Freiwurf nach sich, der am Ort des Vergehens ausgeführt wird. Wird ein Foul innerhalb des Neun-Meter-Kreises (der durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet wird) verübt, wird der Freiwurf am Neun-Meter-Kreis ausgeführt. Die Gegner müssen bei einem Freiwurf drei Meter Abstand halten.

Wenn die Schiedsrichter für ein hartes Foul eine Strafe aussprechen wollen, haben sie verschiedene Möglichkeiten. Die erste Stufe der Progression ist die gelbe Karte (Verwarnung), es folgt die Zwei-Minuten-Strafe (siehe 8.) und dann die rote Karte (Disqualifikation). Bei einer roten Karte ist der Spieler für das Spiel gesperrt und darf nicht mehr eingesetzt werden. Die Mannschaft darf nach zwei Minuten jedoch wieder auffüllen. Eine dauerhafte Unterzahl nach einer roten Karte wie im Fußball gibt es nicht.

Die höchste Stufe ist es, zusätzlich zur roten Karte eine blaue Karte zu geben. Diese zieht eine automatische Sperre von einem Spiel sowie einen schriftlichen Bericht der Schiedsrichter für eine eventuelle Verhandlung nach sich. Rot-blau würde es zum Beispiel für eine Tätlichkeit geben.

Eine Mannschaft kann in einem Spiel maximal vier gelbe Karte bekommen - drei für die Spieler und einen für den Trainer/die Offiziellen. Pro Spieler kann nur eine gelbe Karte gezeigt werden - die zweite gelbe Karte wäre gleichbedeutend mit einer Zeitstrafe. Eine gelb-rote Karte wie im Fußball gibt es nicht.

8. Zeitstrafe

Wenn ein Spieler im Handball ein hartes Foul begeht, erhält er eine Zeitstrafe - er muss für zwei Minuten auf der Auswechselbank Platz nehmen und seine Mannschaft spielt mit einem Feldspieler weniger (Unterzahl). Ein Spieler kann in einem Spiel maximal drei Zeitstrafen bekommen - mit der dritten Zeitstrafe gibt es automatisch eine rote Karte.

Im Profihandball wechseln viele Trainer in Unterzahl ihren Torhüter aus und dafür einen Feldspieler ein, um im Angriff Sechs gegen Sechs spielen zu können. Das ist erlaubt, allerdings ist dann das eigene Tor leer und der Gegner hat die Chance, mit einem langen Ball einen Treffer zu erzielen.

9. Zeitspiel

Im Handball soll der Angriff mit Druck auf das Tor agieren. Entwickelt eine Mannschaft zu wenig Zug zum Tor, heben die Schiedsrichter den Arm. Das ist das Vorwarnzeichen für passives Spiel (Zeitspiel). Ab diesem Moment hat die angreifende Mannschaft noch vier Pässe, um zum Torwurf zu kommen. Gelingt ihnen das nicht, pfeifen die Schiedsrichter das Zeitspiel und es gibt einen Freiwurf für die abwehrende Mannschaft.

10. Letzte 30 Sekunden

Die letzten 30 Sekunden des Spiels haben im Handball eine besondere Bedeutung: Begeht ein Abwehrspieler in den letzten dreißig Sekunden eine grobe Regelwidrigkeit oder unterbindet regelwidrig eine Wurfausführung (Anwurf, Abwurf, Freiwurf, Einwurf), erhält er eine rote Karte - und die andere Mannschaft automatisch einen Siebenmeter. So sollen unsportliches Verhalten oder schwerwiegende Fouls verringert werden und die regelwidrig verhinderte Angriffschance durch den Strafwurf wiederhergestellt werden.