Die 10 jüngsten und ältesten Regionalliga-Teams 2023/24

FC Gütersloh - Ø 28,27 Jahre

Was dem Verein, der im Sommer erst in die Regionalliga West aufgestiegen ist, an Regionalliga-Erfahrung fehlt, machen die Spieler auf dem Platz wieder wett. Mit 28,27 Jahren stellt der FC Gütersloh mit Abstand die älteste Mannschaft in den fünf Regionalliga Staffeln. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto