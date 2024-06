Didzilatis bleibt an der Lohmühle

Gavin Didzilatis wird auch in der Saison 2024/2025 beim VfB Lübeck zwischen den Pfosten stehen. Der 22-jährige Torhüter hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. „Ich freue mich, dass wir Gavin von einem Verbleib an der Lohmühle überzeugen konnten“, sagt Sportvorstand Sebastian Harms. „Er hat schon in der letzten Saison neben seinen torwartspezifischen Fähigkeiten vor allem mit seiner positiven Persönlichkeit in der Mannschaft überzeugt. Ich sehe uns auf der Torhüterposition mit ihm und Noah für die kommende Regionalligasaison sehr gut aufgestellt und bin sehr auf das Duell zweier junger Keeper um die neue Nummer eins gespannt.“