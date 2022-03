Didavi, Massimo und Klimowicz kämpfen um Anschluss

Nach vielen Monaten im Notstandmodus haben die Stuttgarter ihren Kader wieder weitgehend zur Verfügung. Mit der Folge, dass plötzlich selbst arrivierte Profis wie Daniel Didavi, Mateo Klimowicz oder Roberto Massimo sich beim VfB II wiederfinden. Sie müssen um den Anschluss kämpfen.

Ein Abend im Hotel kann vor jedem Spiel lang und länger werden. Abwechslung ist willkommen. Selbst wenn es nur ein Regionalliga-Spiel ist. In Berlin versammelte sich am Freitagabend die Mannschaft vor der Partie bei Union im Restaurant und verfolgte gemeinsam auf einer Leinwand die Partie der zweiten Mannschaft gegen die TSG Balingen. Das Team von Frank Fahrenhorst kämpft seinerseits gegen den Abstieg aus der Regionalliga und durfte sich auf Unterstützung aus dem Profikader freuen. Diesmal in Person von Didavi, Klimowicz und Massimo sowie Wahid Faghir, der schon länger immer wieder unten aushelfen muss, um irgendwann oben anzukommen.

Doch die großen Impulse der Etablierten blieben aus. Der VfB unterlag mit 1:2 und muss weiter um die Klasse zittern. Wenigstens Faghir konnte mit dem zwischenzeitlichen 1:1 seinen Torriecher einmal aufblitzen lassen. Doch Didavi, der in seiner Karriere allein schon in der Bundesliga 184 Partien bestritten hat, Klimowicz (40 Bundesligapartien) und Massimo (34 Bundesligaspiele) blieben recht wirkungslos. Sie gaben nicht gerade aussichtsreiche Bewerbungen für den kommenden Bundesligakader ab, dessen wochenlange Personalnot der Vergangenheit angehört.

Böse Erinnerungen an 2016

Didavi und Co. müssen erstmal wieder um den Anschluss kämpfen, nachdem die Kollegen gegen Gladbach (3:2) und in Berlin (1:1) punkten und für sich werben konnten. Dass sie den Anschluss verloren haben, will Sven Mislintat so nicht sagen. Man stelle "unabhängig von Namen" permanent Spieler ab. "Das bleibt ganz klar Teil unserer Strategie. Das war schon in der Hinrunde angedacht, ging aber nicht." Weil der Profikader eben wegen einer Vielzahl von Verletzungen und Corona-Fällen ausgedünnt war. "Jetzt haben wir wieder viele Spieler dabei. Wer es oben nicht in den Kader schafft, den versuchen wir nach unten abzugeben, damit er 90, 70 oder 60 Minuten Spielzeit bekommt, um zu helfen, dass es nicht abwärts geht." Hierbei dürfte von den Profivertretern allerdings mehr als nur ein Mitspielen erwartet werden, will man nicht - wie im Mai 2016 geschehen - im allerschlimmsten Fall der Fälle sogar einen Doppelabstieg erleben.