Didavi gesteht ein Einstellungsproblem: "Heute lasse ich das nicht gelten"

Beim VfB Stuttgart hätten sie die 1:4-Schlappe in Augsburg auch auf die Personalprobleme schieben können. Haben sie aber nicht, vor allem nicht Daniel Didavi.

Weil der VfB Stuttgart die Abstiegsränge - etwa den FC Augsburg auf Platz 16 - auf sieben Punkte hätte distanzieren können, sprach Sportdirektor Sven Mislintat nach Schlusspfiff bei DAZN von einer "verpassten Riesenchance". Daniel Didavi ging etwas später mehr ins Detail - und drückte mindestens einen Finger mitten in die schwäbische Wunde.

Hatte Mislintat die verletzungsbedingten Auswechslungen von Torschütze Chris Führich und Marc-Oliver Kempf nach dem Stuttgarter 1:4 in Augsburg noch klar als "Teil dieser Geschichte" eingestuft, wollte Didavi das ohnehin stattliche Stuttgarter Lazarett "heute nicht gelten lassen".

"In den ersten 20 Minuten haben wir Augsburg dominiert", so der 31-Jährige, "und dann, typisch für uns, hören wir einfach auf zu spielen". Auch in Folge der frühzeitigen Auswechslungen verloren die Stuttgarter im Schwabenduell den Faden, nach der Pause war die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo dann ziemlich chancenlos.

Mit 31 Jahren: Eine neue Erfahrung für Didavi

"Bei allem Respekt an Augsburg, sie haben uns nicht an die Wand gespielt. Das lag an uns", fand Didavi, der "heute einfach ein Einstellungsproblem" erkannt hatte. Das betonte er immer wieder: "Wenn die Einstellung gestimmt hätte, könnten wir immer noch darüber reden, wer fehlt - und natürlich merkt man, wenn zehn Spieler fehlen. Aber auch das muss man ansprechen."

Als weniger problematisch erachtete der Linksfuß die Tatsache, dass drei der vier Gegentore nach Standards fielen - "egal wie Augsburg die Tore gemacht hat, sie haben sie verdient gemacht". Doch auch wenn Didavi die definitiv beeinträchtigenden Probleme einer jungen Mannschaft am Ende nicht überbewerten wollte, stellte der Routinier ernüchtert fest: "Für mich war heute das erste Mal, dass wir nicht genug gegeben haben."