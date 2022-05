Dicklhuber trumpft bei den Stuttgarter Kickers auf - Freiberg wackelt gegen Ende plötzlich

Vorhang auf für den nächsten Akt im elektrisierenden Titelrennen. Dieses Mal nahmen sowohl der SGV Freiberg als auch die Stuttgarter Kickers alle drei Punkte mit, doch die Spiele beider Spitzenteams hatten Momente, da hätte es auch kippen können.

Am Ende machte es der SGV Freiberg noch mal spannend, doch die Männer vom Wasen brachten den Dreier gegen den FC 08 Villingen über die Zeit und bleiben damit Tabellenführer.

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und wurden bei einem Grüttner-Schuss zunächst noch vom Außenpfosten gebremst. In der 12. Minute zielte der SGV besser, Thermann bediente mit einem Querpass Sökler, der zum 1:0 verwandelte. Der Freiberger Fuß blieb auf dem Gaspedal, und so war es hochverdient, dass Grüttner in der 35. Minute frei vor Torwart Sy auf 2:0 erhöhte.

Ab der 79. Minute drohte das Unerwartete über den Spitzenreiter hereinzubrechen: Erst erzielte Diakite mit einem Flachschuss den Anschlusstreffer, der sich nicht abzeichnete, dann diktierten plötzlich die Nullachter das Geschehen und hätten beinahe noch einen Punkt ergattert, der beim Blick auf die kompletten 90 Minuten aber schmeichelhaft gewesen wäre.

Führung vom Punkt

Der Freiberger Sieg war umso wichtiger, weil die Stuttgarter Kickers nach zwei sieglosen Spielen gegen den FC Rielasingen-Arlen wieder zu gewohnter Topform aufliefen. Beim 4:1 vor 2060 Zuschauern war Dicklhuber an vielen Angriffen beteiligt, lief in der Sturmspitze weite Wege und rackerte unermüdlich. Fehlte ihm anfangs noch die Zielgenauigkeit, verwandelte er den Foulelfmeter in der 28. Minute souverän. Zehn Minuten später klatschte ein Schuss von Baroudi an den Pfosten.

Vom FCRA kam offensiv nicht viel, hinten machten die Gäste ihre Sache aber gut. In der 69. Minute passierte es dann doch: Rasmus köpfte eine Freistoßflanke zum 1:1 ein. Bevor bei den Kickers breitflächig Nervosität aufkommen konnte, schoss Dicklhuber aus spitzem Winkel das 2:1 (72.). Knapp 180 Sekunden später erhöhte Braig nach einem Steilpass des Doppeltorschützen auf 3:1. Auch den letzten Treffer des Tages erzielte Dicklhuber. In der 88. Minute wurde er im Strafraum zu Fall gebracht, schnappte sich den Ball und verwandelte auch den zweiten Strafstoß des Tages.

Während das Titelrennen unverändert spannend bleibt, ist der Kampf um den Klassenerhalt zumindest aktuell weit weniger dramatisch. Zwischen dem SSV Reutlingen (13.) und dem Freiburger FC (14.) klafft eine Lücke von acht Punkten. So konnten es die Reutlinger auch halbwegs verschmerzen, dass sie in der Nachspielzeit noch das 2:3 gegen den FV Ravensburg kassierten.

Reutlingens produktive Pause

Angefangen hatte alles mit einem Schachtschneider-Elfmeter, der den FV vor 800 Zuschauer an der Kreuzeiche in Führung brachte. Reutlingens Torwart Piu ließ einen langen Ball fallen und foulte im Nachsetzen Chrobok. In der 12. Minute verhinderte Piu mit einer Glanzparade gegen Schachtschneider das mögliche 0:2, doch in der 24. Minute blieb der Ravensburger Stürmer aus kurzer Distanz Sieger. Für Reutlingen, das im ersten Durchgang das klar schlechtere Team war, kam die Pause wie gerufen. Nach Wiederanpfiff nämlich zeigte der ehemalige Zweitligist ein komplett anderes Gesicht und münzte seine offensive Spielweise auch um: In der 55. Minute gelangte eine Lübke-Flanke über den Umweg Kuengienda zu Djermanovic, der im Zentrum vollstreckte. In der 79. Minute schob Kuengienda nach einem Querpass des durchgebrochenen Schumann zum Ausgleich ein. Dann kam die Nachspielzeit, und Lauenroth köpfte in der letzten Aktion des Spiels eine Freistoß-Hereingabe ins Reutlinger Tor.

Im Duell zweier Teams, die bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone zumindest noch leichte Restsorgen mit sich herumtragen müssen, hat sich der SV Oberachern am Mittwoch gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 1:0 behauptet. Güzelcoban hieß der Matchwinner in der 52. Minute. Der 1. FC Bruchsal hingegen weist neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer auf, schaffte es aber immerhin, beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen 0:3-Pausenrückstand in einen 3:3-Endstand zu korrigieren.

Am Dienstag gelang dem kurz vor dem Abstieg stehenden TSV Ilshofen ein Achtungserfolg. Beim 1. Göppinger SV gewann die Mannschaft von Trainer Ramazan Kandazoglu mit 3:2.