Dicklhuber ohne Gnade gegen den Ex-Klub - Sökler, Dobros und Sautner treffen dreifach

Die Stuttgarter Kickers sind mit einem 5:1 über Kevin Dicklhubers Ex-Klub 1. Göppinger SV auf Relegationsrang zwei gesprungen. Dicklhuber traf doppelt, auf den anderen Plätzen gab es gleich drei Dreifachtorschützen. Im Tabellenkeller ist dem SSV Reutlingen das nächste Erfolgserlebnis geglückt, doch auch die Konkurrenz konnte am Wochenende etwas mitnehmen.

Fünf Jahre spielte Kevin Dicklhuber für den 1. Göppinger SV, ehe er im Sommer zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Pünktlich zum Wiedersehen kam der 32-jährige Angreifer in Form. Am Samstag musste aber zunächst Kickers-Keeper Castellucci seine Klasse beweisen, als er nach rund zehn Minuten einen Schuss von Hölzli spektakulär zur Ecke lenkte. In der 16. Minute war es dann auf der Gegenseite passiert: Baroudi bediente vom linken Flügel Riedinger mustergültig, und der vollstreckte im Strafraum. Mit vielen hohen Bällen blieb der ehemalige Bundesligist gefährlich, das 2:0 nach einer halben Stunde fiel aber auf eine andere Art: Riedinger zog ab, Gästetorwart Schleicher wehrte ab, und der aus dem Rückraum anrauschende Riehle staubte ab. Der auffällige Hölzli hätte im ersten Durchgang noch verkürzen können, doch fehlte ihm das letzte Fortune im Abschluss. Das hatte dann Dicklhuber in der 51. Minute: Nach Foul an Kammerbauer gab es Elfmeter, und der ehemalige Göppinger versenkte scharf und platziert. Auch danach agierte Göppingen mutig, Stuttgart machte wahrlich nicht alles richtig, aber eben die Tore. In der 73. Minute erhöhte der eingewechselte Hoxha auf 4:0. Am Sieger gab es nun keine Zweifel mehr, Dicklhuber durfte aber noch einmal, als in der 81. Minute ein abgelenkter Baroudi-Schuss vor seinen Füßen landete. Der GSV war natürlich enttäuscht, fuhr zumindest nicht torlos aus dem Stadtteil Degerloch heim: Ein Neziri-Freistoß sprang in der 87. Minute von der Unterkante der Latte hinter die Linie. Ein Schönheitsfleck für die "Blauen", die sich danach von der großen Mehrzahl der 2.800 Zuschauer feiern lassen durften.

Tabellarisch hat sich für die Kickers die Lage deutlich verbessert, was auch stark an der zweiten Mannschaft von Astoria Walldorf liegt. Die nämlich besiegte im einzigen Sonntagsspiel den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 1:0 und kann jetzt selbst nach oben blicken. Held des Tages war Kronemayer, der in der 22. Minute mit einem strammen Linksschuss das einzige Tor der Partie erzielte. Walldorfs Born ließ zwar kurz vor der Pause einen Handelfmeter ungenutzt, aber hinten stand die Null und somit nach 90 Minuten der Heimsieg fest. Weitere Folge: Die Stuttgarter Kickers sind neuer Tabellenzweiter.

Rang eins verteidigte indes der SGV Freiberg. Gegen den Abstiegsanwärter 1. FC Bruchsal brachte Grüttner schon in der 16. Minute seine Mannen in Führung. Doch so klar wie erwartet entwickelte sich die Partie anschließend nicht, der FCB trat mutig auf, stand hinten weitgehend sattelfest und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Agbegniadan sogar aus. Doch im zweiten Durchgang setzte sich die individuelle Qualität der Freiberger dann doch deutlich durch. Mauersberger stellte in der 49. Minute die Führung wieder her, dann schlugen die knapp 20 großen Minuten von Torjäger Sökler: Zwischen der 66. und der 85. Minute erzielte der Sommerneuzugang einen lupenreinen Hattrick. Salz markierte per Kopf in der 88. Minute den 6:1-Endstand.

Backnangs Spielertrainer Marinic in Topform

Gut im Rennen bleibt die TSG Backnang nach dem 4:1 gegen den Freiburger FC. Nach ein paar Fehlschüssen fand die TSG in der 36. Minute den Weg durchs Zentrum, und Spielertrainer Marinic schob frei vor Gästekeeper Schindler ein. Auch der FFC tauchte ein paarmal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, doch beim entscheidenden Abschluss schienen die Knie zu wackeln, hier brachte immer ein TSG-Defensiver ein Bein dazwischen. Beim 2:0 nach rund einer Stunde fing Loris Maier einen viel zu kurz geraten Befreiungsschlag ab, lief ein paar Meter und hämmerte den Ball ins Netz. Dass Freiburg es auch unmittelbar vor des Gegners Tor besser als bislang praktiziert kann, zeigte die 72. Minute: Mit einem tollen Hackentrick nahm Mourad Torwart Guttenson aus dem Spiel, Fries schoss ins leere Tor ein. Die Hoffnung auf eine Wende währte nur ein paar Minuten, dann durfte sich Backnang viel zu ungestört im FFC-Strafraum die Bälle zuspielen, Maier fand eine Lücke und erzielte sein zweites Tor an diesem Nachmittag (80.). Nach einer tollen Kombination in der 88. Minute schnürte auch Marinic seinen Doppelpack, und das mit einem technisch anspruchsvollen Heber aus vollem Lauf vor Torwart Schindler.

Im Verfolgerfeld fiel der FC Rielasingen-Arlen aufgrund des 1:1 beim Kellerbewohner SV Linx etwas zurück, während der FC 08 Villingen daheim gegen die Sport-Union Neckarsulm nach 0:0-Pausenstand aufdrehte und noch 4:0 gewann. Sautner erzielte davon drei Treffer, das zwischenzeitliche 3:0 war Ovuka zuzuschreiben.

Tore am Fließband schoss in letzter Zeit auch Nöttingens Dobros, und er machte am Samstag einfach so weiter, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf dieser Welt. Sein FC Nöttingen geriet bei den Sportfreunden Dorfmerkingen vorübergehend mit 0:1 und 1:2 in Rückstand, doch auf Dobros war Verlass, er erzielte alle drei Treffer beim 3:2-Sieg des FCN, darunter einen per Elfmeter und das Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Positivschlagzeilen schrieb derweil erneut der SSV Reutlingen: Das 4:0 gegen den Tabellenvorletzten TSV Ilshofen war das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Vor 704 Zuschauern an der Kreuzeiche erzielte Kuengienda in der 16. Minute ein Traumtor, als sein Schuss aus knapp 25 Metern fulminant im Winkel einschlug. Aus kurzer Distanz schob Ganaus vier Zeigerumdrehungen später zum 2:0 ein. Für den 3:0-Halbzeitstand sorgte erneut Kuengienda, diesmal vergleichsweise unspektakulär per Foulelfmeter (43.). Lange blieb es bei diesem Ergebnis, ehe der eingewechselte Sanyang in der 87. Minute mit einem scharfen Schuss auf 4:0 erhöhte.

Die Reutlinger springen somit auf Platz zwölf, doch es bleibt eng in der unteren Zone, da auch der SV Oberachern (1:0 gegen Schlusslicht Lörrach-Brombach) mit einem Dreier sein Wochenende garnierte.