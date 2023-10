Dicke Brocken: Frankfurt und FC Bayern kennen ihre Gegner in der Königsklasse

Am Freitag fand die Auslosung in der Champions League der Frauen statt. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern wissen nun, gegen wen sie antreten müssen.

Die Frankfurterinnen freuen sich auf ihre Spiele in der Königsklasse. IMAGO/Beautiful Sports

Die Fußballerin Barbara Dunst konnte ihr Glück fast gar nicht fassen. Sie schoss am Mittwochabend drei Tore für ihren Verein Eintracht Frankfurt. Am Ende des Spiels gegen den AC Sparta Prag jubelte sie mit ihrem Team über den Sieg. "Ich freue mich für die ganze Mannschaft", sagte Barbara Dunst.

Champions League der Frauen Die Gruppen im Überblick

Nun stehen die Frankfurterinnen in der Gruppenphase der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In dem Wettbewerb europäischer Fußballvereine ist noch ein weiteres Team aus Deutschland dabei: der FC Bayern München.

Eintracht gegen Barça, FCB gegen PSG

Am Freitag ging die Auslosung über die Bühne. Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und den FC Rosengard aus Schweden. Auch der FC Bayern hat schwere Gegner, die Münchnerinnen müssen gegen Paris St. Germain (kurz: PSG), AS Rom und Ajax Amsterdam ran. Mitte November dann beginnen die Gruppenspiele in der Königsklasse.

Ein Team, das in den Vorjahren immer dabei war, ist jedoch rausgeflogen. Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg verloren am Mittwoch gegen Paris FC. "Das tut brutal weh", sagte die Kapitänin Alexandra Popp.