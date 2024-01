Dicke Bretter: Deshalb sind Auswärtspunkte für den FCA so wichtig

In den Heimspielen hat es der FC Augsburg aktuell mit den dicksten Brocken der Bundesliga zu tun. Umso wichtiger sind Ergebnisse in der Fremde. Der nächste Versuch: Am Samstag beim VfL Bochum.

Jubel von Jeffrey Gouweleeuw auswärts in Mönchengladbach. IMAGO/Team 2