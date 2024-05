Diamond League in Oslo: Warholm unterliegt beim Heimrennen dos Santos

Die deutschen Leichtathleten bleiben beim hochkarätig besetzten Meeting in Oslo fast durchweg unter ihren Möglichkeiten. Für Topleistungen sorgen in der norwegischen Hauptstadt andere.

Eine Woche vor Beginn der Europameisterschaften in Rom haben die deutschen Leichtathleten beim Diamond-League-Meeting in Oslo durchwachsene Leistungen gezeigt. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre überquerte am Donnerstag 5,72 Meter und wurde Fünfter. In Abwesenheit des schwedischen Superstars und Weltrekordhalters Armand Duplantis gewann KC Lightfoot aus den USA. Er meisterte 5,82 Meter.

Der deutsche Meister Joshua Abuaku belegte über die 400-Meter-Hürden in 49,37 Sekunden ebenfalls den fünften Platz. Weltrekordhalter Karsten Warholm aus Norwegen (46,70) musste sich bei seinem Heimrennen knapp dem Brasilianer Alison dos Santos (46,63) geschlagen geben.

Die deutschen Diskuswerferinnen Claudine Vita und Shanice Craft enttäuschten. Vita landete mit 61,69 Metern auf dem sechsten Platz, Craft wurde mit 60,24 Metern Achte und damit Letzte. Beide blieben damit auch deutlich unter ihren Saisonbestleistungen. Den Sieg holte sich die Chinesin Bin Feng. Sie warf den Diskus auf 67,89 Meter.

Ingebrigtsen lässt die Fans jubeln - Farken schafft die Norm

Für einen Heimsieg in Oslo sorgte Jakob Ingebrigtsen über die 1500 Meter in 3:29,74 Minuten. Robert Farken aus Leipzig hatte als Neunter mit den vorderen Platzierungen zwar nichts zu tun, schaffte in 3:32,20 Minuten aber eine Saisonbestleistung und die Olympia-Norm für Paris in diesem Sommer.

Eine Topleistung zeigte der Äthiopier Hagos Gebrhiwet, der über die 5000 Meter in 12:36,73 Minuten die zweitbeste Zeit der Geschichte lief. Außerdem unterbot der britische 400-Meter-Läufer Matthew Hudson-Smith in 44,07 Sekunden seinen eigenen Europarekord um 19 Hundertstel.

Diamond League, 6. von 15 Meetings in Oslo

(JWB = Jahresweltbestleistung)

Männer

100 m (0,4 m/s Rückenwind): 1. Akani Simbine (Südafrika) 9,94 Sekunden, 2. Abdul Hakim Sani Brown (Japan) 9,99, 3. Emmanuel Eseme (Kamerun) 10,01



400 m: 1. Matthew Hudson-Smith (Großbritannien) 44,07 Sekunden, 2. Kirani James (Grenada) 44,58, 3. Vernon Norwood (USA) 44,6



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Norwegen) 3:29,74 Minuten (JWB), 2. Timothy Cheruiyot (Kenia) 3:29,77, 3. Azeddine Habz (Frankreich) 3:30,80, ... 9. Robert Farken (Leipzig) 3:32,20



5000 m: 1. Hagos Gebrhiwet 12:36,73 Minuten (JWB), 2. Yomif Kejelcha (beide Äthiopien) 12:38,95, 3. Jacob Kimplimo (Uganda) 12:40,96



400 m Hürden: 1. Alison dos Santos (Brasilien) 46,63 Sekunden (JWB), 2. Karsten Warholm (Norwegen) 46,70, 3. Kyron McMaster (Britische Jungferninseln) 48,49, ... 5. Joshua Abuaku (Frankfurt) 49,37



Dreisprung: 1. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 17,27 Meter, 2. Yasser Mohammed Triki (Algerien) 17,25, 3. Lazaro Martinez (Kuba) 16,85



Stabhochsprung: 1. KC Lightfoot (USA) 5,82 Meter, 2. Emmanouil Karalis (Griechenland) 5,72, 3. Ernest John Obiena (Philippinen) 5,72, ... 5. Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) 5,72



Diskuswurf: 1. Mykolas Alekna (Litauen) 70,91 Meter, 2. Matthew Denny (Australien) 67,61, 3. Daniel Stahl (Schweden) 66,80

Frauen

200 m (0,2 m/s Gegenwind): 1. Brittany Brown (USA) 22,32 Sekunden, 2. Marie-Josee Ta Lou-Smith (Elfenbeinküste) 22,36, 3. Daryll Neita (Großbritannien) 22,50



400 m: 1. Marileidy Paulino (Dominikanische Republik) 49,30 Sekunden, 2. Natalia Kaczmarek (Polen) 49,80, 3. Alexis Holmes (USA) 50,40



800 m: 1. Prudence Sekgodiso (Südafrika) 1:58,66 Minuten, 2. Natoya Goule-Toppin (Jamaika) 1:59,10, 3. Catriona Bisset (Australien) 1:59,29



3000 m: 1. Georgia Griffith (Australien) 8:24,20 Minuten, 2. Likina Amebaw (Äthiopien) 8:24,29, 3. Jessica Hull (Australien) 8:25,82



400 m Hürden: 1. Rushell Clayton 54,02 Sekunden, 2. Andrenette Knight 54,63, 3. Janieve Russell (alle Jamaika) 55,07



Diskuswurf: 1. Feng Bin (China) 67,89 Meter, 2. Sandra Elkasevic (Kroatien) 66,48, 3. Daisy Osakue (Italien) 63,29, ... 6. Claudine Vita (Neubrandenburg) 61,69, ... 8. Shanice Craft (Halle) 60,24