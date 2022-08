Diallo vor Rückkehr in die Bundesliga: Leipzig macht das Rennen

Abdou Diallo steht unmittelbar vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig. Beide Vereine sind sich einig.

Noch allerdings ist der Wechsel nicht offiziell, letzte Details sind noch zu klären, zudem muss Diallo noch den Medizincheck absolvieren. Leipzig wird den Senegalesen zunächst ausleihen, sicherte sich aber eine Kaufoption. Laut einem Bericht der "L'Equipe" soll sich diese auf eine Höhe von 20 Millionen Euro belaufen. In Leipzig soll Diallo die durch die Verletzung von Lukas Klostermann vakante Position im Abwehrbereich besetzen. Klostermann wird den Sachsen wegen eines Syndesmoseanrisses lange Zeit fehlen.

Leipzig wird für Diallo die dritte Station in der Bundesliga. In der Saison 2017/18 spielte er für den 1. FSV Mainz 05, eine Spielzeit später im Trikot von Borussia Dortmund. Insgesamt bestritt er 55 Bundesligaspiele (drei Tore). Im Sommer 2019 wechselte er schließlich zu PSG.

Zunächst lief es für Diallo in der französischen Hauptstadt rund. In der wegen der Coronapandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit 2019/20 kam er für PSG auf 16 Einsätze in der Ligue 1. Ein Jahr später waren es dann 22 Ligaspiele, zudem wurde er in der Champions League achtmal berücksichtigt.

Doch ab der Spielzeit 2021/22 wendete sich für Diallo das Blatt. Nur noch zwölfmal durfte er in der Ligue 1 ran, in der Champions League waren es gar nur zwei Einsätze. Seine Aktien sanken mit der Ankunft Christophe Galtiers vor dieser Saison weiter. Unter dem neuen Coach geriet Diallo endgültig auf das Abstellgleis, bereits bei der Japan-Reise von PSG im Juli war er nicht mehr dabei. Einen Pflichtspieleinsatz hat er bisher in dieser Spielzeit noch nicht vorzuweisen.

Nun setzt er seine Karriere in Leipzig fort. RB setzte sich im Poker um die Dienste des 26-Jährigen gegen namhafte Konkurrenten durch. So soll unter anderem der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon Interesse bekundet haben.