Diakité schließt sich dem Bahlinger SC an

Der Südwest-Regionalligist Bahlinger SC hat einen neuen Offensivakteur verpflichtet: Vom bisherigen Ligakonkurrenten VfR Aalen wechselt As Ibrahima Diakité nach Bahlingen. Der 27-jährige Mittelstürmer feierte mit Aalen am vergangenen Samstag den Einzug in den DFB-Pokal. "Ibra bringt mit seiner Schnelligkeit viel Präsenz in die gegnerische Hälfte. Wir sind überzeugt davon, dass Ibrahima Diakité uns weiterbringen wird", freut sich Teammanager Walter Adam.