Diagnose steht: Matip fehlt Klopp monatelang

Die Personallage beim FC Liverpool bleibt weiter angespannt. Joel Matip muss monatelang zuschauen. Was bedeutet das für seine Zukunft?

Die offizielle Diagnose war noch nicht da, da schwante Jürgen Klopp bereits Übles. Joel Matip drohte der nächste monatelange Ausfall des FC Liverpool zu werden, nachdem er sich beim jüngsten 4:3-Heimsieg gegen den FC Fulham am vergangenen Samstag im zweiten Durchgang am Knie verletzt hatte. In der Nacht zum Donnerstag kam dann die Diagnose. "Das Kreuzband ist gerissen. Das ist das, was ich von der ersten Sekunde an befürchtet hatte", sagte Jürgen Klopp zu Reportern. "Alles sah schon danach aus. Sehr bitter."

Schon die schnelle Einschätzung der medizinischen Abteilung war in dieselbe Richtung gegangen. Auf die Frage, ob Matip tatsächlich mehrere Monate ausfalle, hatte der deutsche Trainer am Dienstagabend geantwortet: "Wenn ein Arzt kommt und sagt: 'Es sieht nicht gut aus' ..."

Klopp wusste genau, was es mit den vier bösen Worten "It doesn't look great" normalerweise auf sich hat. Wenn ein Arzt das sage, seien das immer schlechte Nachrichten. "Ich habe in all meinen Jahren als Trainer nie erlebt, dass jemand gesagt hat: 'Oh mein Gott, das war komplett falsch, es ist alles in Ordnung, er kann morgen spielen.' Das passiert nicht." Auch im Fall von Matip also nicht.

Matips Vertrag läuft aus - zuletzt war er wieder gefragt

Beim 2:0-Sieg in Sheffield erwischte es zudem Alexis Mac Allister. Der argentinische Mittelfeldmann erlitt eine Wunde am Knie , die genäht werden musste. "Dann wurde es dort natürlich etwas enger und er konnte sich nicht mehr bewegen. Jetzt müssen wir sehen, wie lange das dauern wird", sagte Klopp.

Weil aus seiner Stamm-Viererkette bereits Linksverteidiger Andy Robertson über den Jahreswechsel hinaus verletzt fehlen wird, auch die Mittelfeldspieler Thiago und Stefan Bajcetic langzeitverletzt sind und zuletzt Torwart Alisson und Angreifer Diogo Jota sich zumindest für ein paar Wochen abmeldeten, spitzt sich die Personallage für Klopp langsam zu.

Und auch für Matip, der in neun der 14 Premier-League-Spiele in der Startelf stand und einmal eingewechselt wurde, kommt die Zwangspause ungelegen. Der 32 Jahre alte Ex-Schalker, der einer der ersten Klopp-Transfers war, als er im Sommer 2016 ablösefrei aus Gelsenkirchen verpflichtet wurde, kämpft noch um einen neuen Vertrag. Sein aktueller läuft zum Saisonende aus, und zuletzt standen die Zeichen klubseitig dem Vernehmen nach eher auf Trennung. Ein Punkt, der gewiss eher gegen Matips Verbleib spricht: seine Verletzungsanfälligkeit.