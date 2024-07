Diagnose offiziell: EM für Pedri gelaufen

Toni Kroos hat am Freitag nicht nur seine Karriere, sondern auch die EM für Pedri beendet. Am Samstag gab der spanische Verband die Diagnose bekannt.

EM vorzeitig gelaufen: Pedri verletzte sich am Freitag in Stuttgart schon in der vierten Minute. picture alliance / empics

Die EM 2024 ist für Pedri sehr wahrscheinlich vorzeitig gelaufen. Der 21 Jahre junge Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft hat sich am Freitagabend im EM-Viertelfinale gegen Deutschland in Stuttgart nach Angaben des Verbands eine "innere seitliche Verstauchung zweiten Grades im linken Knie" zugezogen. Das vorzeitige Turnier-Aus, von dem die spanischen Medien schon seit der vergangenen Nacht ausgehen, wird in der kurzen Mitteilung zwar weder bestätigt noch dementiert. Pedri werde im spanischen Trainingscamp bleiben, heißt es lediglich. Doch die Marca und zahlreiche andere Medien berichteten nach der offiziellen Diagnose, dass Pedri rund vier bis sechs Wochen ausfallen und auf eigenen Wunsch beim Team bleiben werde.

Bereits in der vierten Minute hatte Toni Kroos Pedri im Mittelfeld abgeräumt und Glück gehabt, dass Schiedsrichter Anthony Taylor die eigentlich zwingende Gelbe Karte stecken ließ. Pedri kehrte nach einer ersten Behandlung zwar noch einmal aufs Spielfeld zurück, musste in der achten Minute jedoch schließlich ausgewechselt werden - so früh wie noch kein Spieler in der EM-Geschichte. Am Tag danach entschuldigte sich Kroos ("Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen") und wünschte "eine schnelle Erholung".

Auch wenn der für Pedri eingewechselte Dani Olmo mit seinem Tor zum 1:0 und seiner Flanke zum 2:1-Siegtreffer nach Verlängerung zum Matchwinner wurde, ist dessen bevorstehender Ausfall für Nationaltrainer Luis de la Fuente ein herber Rückschlag vor dem Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München. Abgesehen vom dritten Gruppenspiel gegen Albanien (1:0), als angesichts des feststehenden Gruppensiegs die zweite Reihe beginnen durfte, gehörte der Kreativmann vom FC Barcelona stets zur Startelf (ein Assists, kicker-Notenschnitt 2,67).

Spanien fehlen schon zwei andere Spieler gegen Frankreich

Weil mit Robin Le Normand (Gelbsperre) und Dani Carvajal (Gelb-Rot-Sperre) zwei weitere Stammkräfte ausfallen, muss de la Fuente auf drei Positionen umbauen. Immerhin stellte sich die Gelbe Karte, die die UEFA in der Schlussphase zunächst für den bereits ausgewechselten Kapitän Alvaro Morata verbreitet hatte, als Fehlinformation heraus. Der Angreifer, der mit dieser ebenfalls gesperrt gewesen wäre, steht gegen Frankreich zur Verfügung.