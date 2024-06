Diagnose Kreuzbandriss: Italiens Top-Talent Scalvini verpasst EM

Titelverteidiger Italien muss einen weiteren Ausfall für die EM verkraften. Abwehr-Talent Giorgio Scalvini (20) hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die Verletzung zog sich Scalvini in den allerletzten Zügen der Vereins-Saison mit Atalanta Bergamo zu. Beim tabellarisch bedeutungslosen Nachholspiel des Europa-League-Siegers gegen die AC Florenz am frühen Sonntagabend verletzte sich der Innenverteidiger in der Schlussphase und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz gebracht werden. Scalvini, der bei der 2:3-Niederlage gegen die Fiorentina noch das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 erzielt hatte, wurde in der 84. Minute ausgewechselt.

Wie Atalanta am späten Sonntagabend mitteilte, unterzog sich Scalvini im Anschluss direkt diagnostischen Tests, die den Worst Case offenbarten: Der 20-Jährige hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. "In den nächsten Stunden wird sich der Spieler weiteren klinischen Untersuchungen unterziehen, um das weitere Vorgehen festzulegen", heißt es in einer Atalanta-Mitteilung.

Zweiter Ausfall nach Acerbi

Scalvini, der trotz seines jungen Alters schon Stammspieler bei Atalanta und großer Hoffnungsträger in der italienischen Defensive ist, verpasst damit sein erstes großes Turnier. Sein erstes Länderspiel hatte er 2022 bei der 2:5-Niederlage gegen Deutschland absolviert, insgesamt kommt er bislang auf acht Einsätze für die Squadra Azzurra.

Von Nationaltrainer Luciano Spalletti war er am Donnerstag in den vorläufigen EM-Kader für das Turnier in Deutschland berufen worden. Nach Routinier Francesco Acerbi, der aufgrund einer anhaltenden Schambeinentzündung absagen musste, ist Scalvini bereits der zweite Abwehrspieler, der dem Titelverteidiger verletzungsbedingt fehlen wird. Das endgültige Aufgebot will Spalletti am kommenden Donnerstag bekanntgeben.