Diagnose Dreikampf - Wer gewinnt die VBL Nord-West?

Endlich ist die Zeit ohne die VBL vorbei und die Jagd auf die Meisterschale beginnt erneut. Die Konkurrenzdichte ist groß, entsprechend steht uns die attraktivste Club Championship aller Zeiten bevor. 'Dr. Erhano' macht den Favoritencheck.

Mit dem Kracher zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln fällt heute der Startschuss zu einem sicher denkwürdigen Rennen um den Titel der VBL Club Championship.

Ich selbst habe bisher an allen drei VBL Club Championship teilgenommen: 1x Vizemeister mit VfB Stuttgart und 1x Meister mit SV Werder Bremen. Heute agiere ich als Experte und gebe Euch meinen Favoritencheck.

Wir starten mit der Nord-West-Division.

VfL Bochum 1848

Mitte Juli gab die eSport-Abteilung vom VfL Bochum bekannt, ihr FIFA-Trio bestehend aus 'PredatorFIFA','Cihan' und Coach 'Idealz' nicht zu verlängern. Und das trotz der bislang erfolgreichsten FIFA-Saison: Man wurde Meister der Nord-West Division und Sieger im FUT Champions Cup IV. Dennoch ist der VfL für mich der größte Favorit aus der Division - Wie kann das sein?

Dr. Erhanos FIFA-Couch Hier schreibt Erhan Kayman regelmäßig für kicker eSport über brisanten Themen aus dem FIFA-Kosmos.

Und die sind weitreichend auf der Couch des Doktors: eSport, der Content-Bereich, oder auch nicht gelungene Patches, die ihn immer wieder zur Weißglut treiben. Und wenn 'Dr. Erhano' siedet, spricht er die Dinge an.

Wer ihn kennt, weiß: Kayman nimmt selten ein Blatt vor den Mund.

Die drei genannten Kandidaten wurden zwar an Ligakonkurrenten abgegeben, hinzugekommen sind allerdings Benedikt 'BeneCR7' Bauer vom VfL Wolfsburg, Koray 'KKoray' Kücükgünar von Team Vertex und Justin 'xGodly10' Kampmeier vom SC Paderborn. Headcoach des Teams ist nun Hakan Aslan, oder wie eSport-Chef Michael Fischer ihn bezeichnen würde "der Jürgen Klopp des eFootball."

Das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Aslan ist in der Lage jeden FIFA-Spieler besser zu machen. So geschehen mit 'BeneCR7'. Gemeinsam haben sie sich in der abgelaufenen Saison für den FIFAe World Cup qualifiziert.

'KKoray' wurde Vizemeister beim FUT Champions Cup #1 in FIFA 21. 'xGodly10' hingegen wurde gleich in seiner VBL-CC Debütsaison zum zweitbesten Xbox-Spieler der gesamten Spielzeit.

Der VfL hat eine erfolgreiche Vorbereitung gespielt, ist weiterhin hungrig auf Titel und hat diese Saison vor allem in der Breite als auch in der Tiefe den wohl am stärksten besetzten Kader aller VBL-Teams. Dazu haben sie mit Hakan Aslan einen der besten Coaches der deutschen FIFA-Szene.

1.FC Köln

Der Effzeh gehörte bisher in allen drei Jahren zu den Favoriten auf den Titel. Zweimal musste der Domstadtklub sich allerdings mit dem 10. Platz zufrieden geben. Lediglich in der abgelaufenen Saison konnten sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Mit 116 Punkten wurde der 2. Platz in der Nord-West-Division erzielt. Beim anschließenden Finalturnier flog man erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger aus Heidenheim raus.

Beim 1. FC Köln fest unter Vertrag: Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos. 1. FC Köln/Tim Katnawatos

Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos geht in seine dritte Saison als Repräsentant des 1. FC Köln. Er ist zweimaliger deutscher Meister und gehört seit FIFA 17 zu den besten und konstantesten eSportlern Deutschlands. In der letzten Saison war er der Punktegarant für den Effzeh. Mit seiner Erfahrung ist er eine wichtige Säule für das Team.

Denis Müller hat Michael 'Phenomeno' Gherman ersetzt. Eine Verpflichtung, die sehr gut funktionieren kann. 'Denis' konnte sich für den FIFAe World Cup in FIFA 21 qualifizieren und wurde mit dem 1. FC Heidenheim Meister in der Virtual Bundesliga Club Championship. Mit seinen erst 19 Jahren ist er zwar noch relativ jung, hat aber schon mehr als fünf Jahre eSport-Erfahrung.

Ergänzt wird das Team durch Felix 'FLEXXO' Günther. In seiner Debütsaison als eSportler hat er gleich für Aufsehen gesorgt und die TOP 16 der eChampions League erreicht. Außerdem konnte 'FLEXXO' einen entscheidenden Beitrag zur Vizemeisterschaft im DFB ePokal leisten. Auf dem Weg ins Finale war er der einzige eSportler der Umut Gültekin im 90er Modus besiegen konnte, der blieb ansonsten in VBL und DFB ePokal die Saison über ungeschlagen.

Das Team wird gecoacht von Lukas 'idealz' Schmandt. Seine Erfolge mit dem VfL Bochum sprechen für ihn. Er ist mit dem Team-Kapitän 'TheStrxngeR' sehr gut befreundet und kennt ihn wie kein anderer. Die Konstellation kann sehr gut funktionieren.

Der Effzeh gehört auch dieses Jahr zweifelsohne zu einem der Top-Favoriten auf den Titel der Virtual Bundesliga Club Championship.

SV Werder Bremen

Bei Werder eSPORTS ist es mit der Objektivität nicht leicht, denn mein Herz schlägt weiterhin für den Verein von der Weser.

Seit der Einführung der VBL-CC gehörte der Verein immer zu einem der großen Favoriten auf den Titel, so auch dieses Jahr. Zweimal konnten Sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden und sind dementsprechend Rekordtitelträger. Die letzte Saison war eine herbe Enttäuschung, dementsprechend wurde nun geschraubt um erneut ganz oben mitspielen zu können, denn dafür steht Werder eSPORTS - Erfolg.

'MegaBit' sicherte sich Werder schon den ein oder anderen Titel. imago images/Jan Huebner

Dem Kader hinzugekommen sind Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und aus der eigenen Akademie der Newcomer der Saison Max 'Diviners' Gröne. Dazu hat Werder nun einen Headcoach mit Marcel 'Marlut' Lutz, ein bekanntes und anerkanntes Gesicht sowohl in der nationalen als auch internationalen FIFA-Szene.

'PredatorFIFA' als auch 'Diviners' haben in der abgelaufenen Saison auf ihre Art und Weise für Aufsehen gesorgt und sind eine große Verstärkung für das Team. Beide sind in der Lage, FIFA auf Weltklasse-Niveau zu spielen und können vor allem spielerisch weiterhelfen.

Erhan 'Dr. Erhano' Kayman War von 2011 - 2021 eSportler in den Fußballsimulationen Pro Evolution Soccer (mittlerweile eFootball) und FIFA.

Hat u.A. für den VfB Stuttgart und den SV Werder Bremen gespielt, war eNationalspieler und hat drei Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Seit Juni 2021 ist er Geschäftsführer der Academy of eSports und coacht den Nachwuchs von Werder Bremen.

In den letzten Jahren hieß es, dass das Team mit Michael 'MegaBit' Bittner steht und fällt. Ist er nicht in Form, dann ist Werder nicht in der Lage zu performen. Weiterhin wird 'MegaBit' ein sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft sein, das definitiv - Wir reden hier vom mit Abstand besten individuellen Spieler der FIFA 19 und FIFA 20-Saison - Werder hat aber nun sowohl in der Qualität als auch in der Quantität Zuwachs erhalten, dementsprechend ist der Druck nun verteilt und lastet nicht mehr allein auf den Schultern des 'Werder-Veterans'.

Ergänzt wird das Team durch Fabio 'Fifabio97' Sabbagh. In diesem stark besetzten Kader wird er womöglich die Nummer 4 sein. Trotzdem ist er ein extrem wichtiger Faktor für das Teamgefüge. Fabio schafft es mit seiner sympathischen Art "positive Vibes" zu verbreiten und ist ein absoluter Teamplayer. Beides wichtige Faktoren für die VBL CC.

Das sind meine drei Favoriten in der Nord-West-Division. Die ist definitiv stärker besetzt im Vergleich zur Süd-Ost-Division, dementsprechend war es nicht einfach, drei Favoriten herauszukristallisieren. Aber ich lege mich fest: Die Division gewinnen wird der VfL, gefolgt von Werder mit Köln auf dem dritten Platz.