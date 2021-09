Diagnose da: Leverkusen mehrere Wochen ohne Palacios

Bayer 04 Leverkusen wird in den kommenden Partien ohne Exequiel Palacios auskommen müssen. Der Argentinier verletzte sich beim Europa-League-Spiel gegen Ferencvaros Budapest.

Coach Gerardo Seoane hatte bereits in der Pressekonferenz am Freitagmittag befürchtet, dass Palacios für die Partie am Sonntag in Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen werde. Nun steht fest: Seoane wird noch länger auf den Argentinier verzichten müssen. Wie der Verein am Nachmittag bekanntgab, hat sich Palacios beim 2:1 gegen Ferencvaros Budapest einen Riss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird voraussichtlich vier Wochen ausfallen.

Bemerkenswert: Der Argentinier hatte sich die Verletzung bereits in den Anfangsminuten der Partie zugezogen und anschließend noch das sehenswerte Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt - sein erstes für Leverkusen. Erst kurz nach Wiederbeginn war er schließlich ausgewechselt worden.