Diabys Gala unterstreicht auch Bayers Bedarf auf dem Flügel

In der vergangenen Saison war Moussa Diaby noch eine der Enttäuschungen. Der hochtalentierte Flügelstürmer stand sinnbildlich für die Werkself. Manchmal eine Augenweide, aber oft nicht mit der nötigen Konsequenz - gerade in der Defensivarbeit. Doch unter Gerardo Seoane überzeugte der Franzose in den beiden bisherigen Liga-Spielen.

Zeigte gegen Gladbach eine Gala-Vorstellung: Moussa Diaby. imago images/RHR-Foto