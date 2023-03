Diabys bemerkenswertes Geständnis zum Seoane-Aus

Unter Xabi Alonso hat sich Bayer 04 nach längerer Anlaufzeit an die Europapokalplätze herangepirscht. Für den Fehlstart unter dessen Vorgänger Gerardo Seoane sieht Moussa Diaby allerdings nicht den Ex-Trainer als entscheidenden Faktor.

Der Trend geht eindeutig nach oben bei Bayer 04. Nicht nur das Ergebnis, sondern gerade die Art und Weise, wie die Werkself Rekordmeister Bayern München 2:1 besiegte, dient dafür als Gradmesser. "Wir hatten schon in den vergangenen Wochen Phasen, in denen es besser passte", ordnet Simon Rolfes die Entwicklung unter Xabi Alonso ein. In dieser war der Auftritt gegen die Münchner aber "mit Sicherheit ein Schritt nach vorne", so der Geschäftsführer.

Ein Schritt, mit dem rein tabellarisch der Anschluss zu den Plätzen 7 und 6 hergestellt wurde. Bayer schickt sich an, zumindest etwas von dem Boden gutzumachen, den man im Rennen um die Champions-League-Plätze in der ersten Saisonhälfte und besonders an den ersten acht Spieltagen verloren hat, nach denen Bayer auf Platz 17 rangierte.

Trendwende unter Xabi Alonso

Es war der schlechteste Saisonstart von Bayer 04 seit Einführung der Drei-Punkte-Regelung, der den Werksklub in akute Abstiegsgefahr brachte und dem damaligen Trainer Gerardo Seoane vor dem 9. Spieltag den Job kostete. Unter dessen Nachfolger holte der Champions-League-Anwärter in 17 Ligaspielen satte 32 Punkte und steht in der Xabi-Alonso-Tabelle auf Rang 4. Nur der BVB, die Bayern und Leipzig sammelten noch mehr Zähler.

Ich glaube, dass es ein mentales Problem in den Köpfen der Spieler war. Moussa Diaby zu Bayers Fehlstart

Der Reflex, der sich aufzwingt, ist klar: Nämlich die Verantwortung für das völlig verpatzte erste Saisonviertel beim Schweizer Seoane zu suchen. Doch Moussa Diaby, französischer Nationalspieler in Diensten von Bayer 04, erklärte vor den Länderspielen der Equipe tricolore gegen die Niederlande und in Irland, dass er dies ganz anders sieht.

So nahm der 23-Jährige seinen Ex-Trainer in Schutz und legte ein Geständnis zum Aus von Seoane ab. "Es stimmt, dass der Anfang der Saison ein bisschen kompliziert war. Ich glaube nicht, dass es ein Problem des Trainers war, sondern eher ein mentales Problem in den Köpfen der Spieler", betonte der Flügelstürmer gegenüber RMC Sport.

Diaby übt Selbstkritik

Ein bemerkenswertes Statement des Profis. "Wir wussten, wie wir die Voraussetzungen für bessere Leistungen schaffen können, um unser gewohntes Niveau zu erreichen", erklärte Diaby und gab zu, dass die Mannschaft mit einer "besseren Einstellung" die Wende geschafft habe. Man habe in der zweiten Saisonhälfte nicht nur mit einem neuen Trainer, sondern auch einer neuen Mannschaft zu alter Stärke zurückgefunden.

Eine eindeutige Selbstkritik, die für Diaby spricht, der selbst erst nach dem Trainerwechsel richtig zündete, was Tore und Vorlagen betrifft. Elf Treffer und fünf Assists hat Diaby in 22 Pflichtspielen unter dem Spanier beigesteuert - unter Seoane hatte er in 13 Einsätzen nur ein Tor erzielt und zwei Treffer vorbereitet.

Diaby hätte alles an Seoane festmachen oder das Thema verbal umdribbeln können, doch er wählte den geraden Weg, Nicht alltäglich in der Branche.