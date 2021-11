Diaby, Wirtz und "die größere Herausforderung"

Sie sind die beiden Akteure, die derzeit den Unterschied ausmachen müssen. Moussa Diaby (22) und Florian Wirtz (18) sind als Spielentscheider gefragt. Doch Trainer Gerardo Seoane weiß, welche besondere Herausforderung drei Tage nach dem Sieg gegen Betis nun in Berlin gerade auf die Jungstars wartet.

Wie beim 4:0 gegen Real Betis Sevilla, als Diaby vier und Wirtz zwei Scorerpunkte sammelten, dürften beide auch am Sonntag in der Partie bei Hertha BSC als Schlüsselspieler gefragt sein. Schließlich fällt Torjäger Patrik Schick (Bänderriss) weiterhin aus. Und auch hinter dem Einsatz von Schick-Vertreter Lucas Alario steht ein Fragezeichen, der aufgrund muskulärer Probleme gegen die Spanier 90 Minuten nur als Joker für den Notfall auf der Ersatzbank saß.

Doch wie schwierig ist es für Diaby und Wirtz, als so junge Unterschiedsspieler drei Tage nach dem Erfolg in der Europa League zum Abschluss der Woche wieder so zu performen? "Wenn du jung bist, regenerierst du viel schneller, bist nach 48 oder 72 Stunden fast wieder komplett hergestellt", nennt Gerardo Seoane einen Vorteil seiner jungen Schlüsselspieler. Allerdings steht diesem eine hohe Hürde im Kopf gegenüber.

Knackpunkt Aggressivität

"Die größere Schwierigkeit ist es sicher, wieder diese mentale Verfassung an den Tag zu legen", weiß der Schweizer, "es wartet ein ganz schwieriges Auswärtsspiel." Folglich stellt sich für den Trainer der gegen Sevilla gut 23 Jahre jungen Startelf die entscheidende Frage: "Schaffen wir es, nach so kurzer Zeit, diese Aggressivität wieder auf den Platz zu bringen? Das ist immer eine Herausforderung - und für junge Spieler sicher eine größere als die physische Bereitschaft."

Diese mentale Frische ist das eine, der Druck, ständig als Schlüsselspieler Partien entscheiden zu müssen, das andere. Als es zuletzt bei Bayer in fünf sieglosen Partien nicht so lief, wie gewünscht, waren selbst bei einem Überflieger wie Wirtz bei der 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg äußere Anzeichen von Frust sichtbar.

Einzelgespräche und Energie

Seoane führt auch in dieser Thematik den Teamgedanken an, der Wirtz und Diaby bei diesem Anspruchsdenken helfen soll. "Ich kenne keinen Spieler, der sich nicht Druck macht", sagt der Trainer, "die Aufgabe des Staffs ist es, ihnen in Einzelgesprächen das Gefühl zu geben, dass nicht alles von einem Spieler abhängig ist, sondern es viel entscheidender ist, dass der Spieler Energie in die Mannschaft gibt. Und wenn die Mannschaft profitiert, funktioniert jeder einzelne Spieler."

Eine Attitüde, die Bayer beim 4:0 gegen Sevilla konsequent an den Tag legte. "Wenn ich sehe, wie viel Defensivarbeit Moussa, Flo, Adli und Paulinho gemacht haben, das spürt die Mannschaft, wenn wir so miteinander arbeiten", erläutert Seoane, "und das nimmt indirekt auch Druck vom Spieler weg. Denn wenn du nicht für dich, sondern für die Mannschaft spielst, hast du eine ganz andere Einstellung." Die sich der Trainer auch am Sonntag in Berlin nicht nur von seinen jungen Spielern erhofft.